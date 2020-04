Dit is de auto waarmee Mercedes Rolls-Royce van de troon stootte

Wanneer de Mercedes 450 SEL 6.9 wordt geïntroduceerd, is de S-klasse met modelcode W116 al drie jaar op de markt. Het topmodel van deze eerste ‘officiële’ Sonderklasse beschikt net als de Mercedes 300 SEL (W109) over een V8-motor. Dit keer met een inhoud van maar liefst 6834 cc. Het vermogen stijgt tot 286 pk en het koppel tot 549 newtonmeter.



Mercedes 450 SEL 6.9: limousine met sportwagenprestaties



Toch accelereert de topversie van de W116-generatie vanuit stilstand minder snel dan zijn voorganger. Niet zo gek, als je bedenkt dat de SEL bijna 150 kg is aangekomen. Niettemin is een honderdsprint binnen 7,4 seconden ook in 1975 nog indrukwekkend. Bovendien ligt de topsnelheid dankzij de de sterk verbeterde stroomlijn hoger dan voorheen. Met 225 km/h komt de naald van de snelheidsmeter aardig in de buurt van de maximumwaarde van 260. Dat is in 1975 een sportwagenwaarde. De V8 maakt bij die snelheid slechts 4250 toeren per minuut. Wat nog eens aangeeft hoe bescheiden deze motor bij normaal gebruik belast wordt.



“Bij 225 km/h maakt de V8 niet meer dan 4250 toeren per minuut”

Hoog verbruik, gunstig in onderhoud



Zo vlak na de oliecrisis die de benzineprijzen omhoog had gestuwd, is de introductie van een auto met een 6,9-liter V8 een gewaagde stap. Want Mercedes snapt ook wel dat de 450 SEL geen zuinigheidskampioen is. Daarentegen beweert de fabrikant dat de onderhoudskosten meevallen. Zo hoeven de hydraulisch bediende kleppen nooit te worden nagesteld. Natrekken van de cilinderkopbouten hoeft ook niet meer dankzij een nieuw ontwikkelde koppakking. Dry-sumpsmering en een oliecapaciteit van niet minder dan 12 liter, maken een olieverversingsinterval van 15.000 km mogelijk. Bij de meeste auto's is dat in de jaren zeventig nog 5000 tot 10.000 km.

Ongekend comfort Mercedes 450 SEL



Met een koppel van 549 Nm vindt Mercedes het blijkbaar niet nodig om nog een viertrapsautomaat te monteren. De 450 SEL moet het met slechts drie versnellingen doen. Inderdaad gaat tussentijds versnellen aangenaam vlot. Daarbij hebben de achterpassagiers nauwelijks in de gaten hóé vlot. Aan boord van de top-Mercedes heerst een weldadige rust. De prachtige V8-grom blijft op de achtergrond en het hydropneumatische veersysteem met anti-duikvoorziening en niveauregeling biedt een Citroën-achtig rijcomfort.



“Ook de Bitten zijn enthousiast over de Mercedes 450 SEL 6.9: "There is only one word to sum it all up: fabulous!"”

Daarnaast zijn de buiten- en binnenmaten behoorlijk toegenomen. Zeker achterin voelt het dankzij de verlengde wielbasis bijna als thuis, op de zachte sofa in de zitkuil van de riante gezinsbungalow. Die kan de SEL-rijder zich ongetwijfeld veroorloven.

Beter én goedkoper dan een Rolls-Royce

Hoewel de non-plus-ultra-Mercedes een stuk goedkoper, maar ook beter, lichter en sneller is dan een Rolls-Royce Silver Shadow, kost hij in Nederland nog altijd ruim 100.000 gulden (ca. 45.000 euro). Destijds een astronomisch bedrag. Maar goed, dan rijd je volgens het gezaghebbende Duitse tijdschrift Auto, Motor&Sport wel in 'de beste auto ter wereld'. Maar ook de Bitten zijn enthousiast. Het autoblad Motor schrijft: "There is only one word to sum it all up: fabulous!"





Schaamteloos: leer kost meer



De sfeer in het interieur is typisch seventies, met duimendikke, welhaast wellustige velours bekleding en donkere houtaccenten. Ongeveer zoals dat schapenvachtje voor de open haard; een beetje fout, maar wel lekker. Het welzijn aan boord wordt verder verhoogd met voor die tijd ongebruikelijke comfortvoorzieningen. Cruisecontrol, leeslampjes achterin en een automatische airco met links/rechts gescheiden temperatuurregeling zijn allemaal aan boord. Voor leren bekleding, achterbankverwarming en lichtmetalen wielen vraagt de dealer zonder blikken of blozen een forse meerprijs.

Ongekend hogesnelheidscomfort



Door het lagere zwaartepunt, de toegenomen spoorbreedte en de bredere banden rijdt de W116 dynamischer dan zijn voorganger en is de koersvastheid op een (nog) hoger niveau gebracht. Toch moet dikste S-klasse vanaf 1975 zijn autobahn-koninkrijk met meer snelle jongens delen dan zijn voorganger. Maar niet één daarvan kan tippen aan het hoge-snelheidscomfort en het gevoel van veiligheid in de Mercedes SEL.



Mercedes W116 als klassieker



Van 1975 tot 1980 verkoopt Mercedes-Benz 7380 exemplaren van zijn topmodel. Daarmee worden de verkoopresulaten van de 3.0 SEL 6.3 (W109) licht verbeterd. Tegenwoordig is de S-klasse van de W116-generatie een populaire klassieker. Goed onderhouden auto's zijn betrouwbaar en de onderdelenvoorziening is goed. De prijzen beginnen op een verrassend gunstig niveau. Maar verwacht aan de onderkant van de markt geen auto's in concoursstaat. Veelal gaat het om matige exemplaren van de 280 S. Dat is de instapper van de W116-reeks. Een goede 450 SEL 6.9 is lastig te vinden en dat drijft de prijzen flink op. Al blijven ze nog altijd duidelijk onder het niveau van een nieuwe Mercedes S-klasse.