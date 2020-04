Nu ook de Audi A3 Limousine in het nieuw gestoken

En toen was daar vier jaar geleden plotseling de Audi A3 Limousine, een keurig nette compacte vierdeurs sedan waar wij in het westen van Europa totaal niet op zaten te wachten. Wij waren immers verknocht aan hatchbacks zoals de Audi A3 Sportback, zo'n model 'met kont' was eerder iets voor China of Rusland. Toch heeft Audi ook bij ons goede zaken gedaan met de A3 Limousine. En naarmate we 'm vaker in het verkeer tegenkwamen, begonnen we de auto nog een stoere verschijning te vinden ook!

Naast Audi óók Mercedes en BMW

Naast Audi had ook Mercedes-Benz in de gaten dat er wat te verdienen viel met een compacte vierdeurs sedan. Eerst lanceerde het merk de CLA, vervolgens verscheen de A-klasse Limousine. BMW verkocht in China al een sedanversie van de 1-serie, maar die heeft Europa nooit bereikt. Maar met de 2-serie Gran Coupé, hoopt BMW ook een graantje mee te kunnen pikken van deze schijnbaar lucratieve niche in de compacte middenklasse.

Motorisch nieuws

Met de introductie van de nieuwe Audi A3 Sportback kon je er vergif op innemen dat er spoedig meer motor- en carrosserievarianten zouden volgen. Gisteren kondigde Audi al de komst van twee nieuwe motorvarianten aan. Het gaat om de reed bekende 35 TFSI (150 pk) in combinatie met dubbel gekoppelde S tronic-transmissie en de 35 TDI met tweeliter turbodiesel (150 pk).

In alle richtingen gegroeid

En vandaag komt Audi met het heugelijke nieuws dat er een nieuwe A3 Limousine is. Uiteraard volgt de auto uiterlijk dezelfde koers als de Audi A3 Sportback, die op de autosalon van Genève gepresenteerd zou worden - als het coronavirus geen roet in het eten had gegooid. Even wat getallen op een rij: de nieuwe A3 Limousine is 4 centimeter langer geworden, 2 centimeter breder en 1 centimeter hoger. Vergeleken met de A3 Sportback is hij 15 centimeter langer. De kofferruimte van de nieuwe A3 Limousine heeft een inhoud van 425 liter.

Bestellen vanaf 23 april

Audi heeft meteen de prijzen voor de eerste motorvarianten van de nieuwe A3 Limousine paraat. De 35 TFSI heeft een 1,5-liter turbomotor met 150 pk, standaard met cilinderuitschakeling en een zeventraps S tronic-versnellingsbak. Als Pro Line of Business Edition heeft deze variant een prijs vanaf 38.450 euro. De A3 Limousine 35 TDI S Tronic is er vanaf 44.910 euro, eveneens als Pro Line of Business Edition. Het orderboek gaat op donderdag 23 april open.