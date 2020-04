En dat is gelijk anders dan in 2012, want van de oorspronkelijke Aston Martin V12 Vantage Zagato was geen cabrioversie. Zagato en R-Reforged noemen de tweede serie auto's: Aston Martin V12 Vantage Zagato Heritage TWINS by R-Reforged. Daar kun je gelijk al uit opmaken dat je er niet zomaar eentje kunt kopen. De coupé en cabriolet worden alleen als setje aangeboden. Volgens R-Reforged is een deel van de 'twins' al verkocht.

Honderdste verjaardag



Zagato kondigde de exclusieve tweeling vorig jaar april al aan, overigens. Ze waren dan ook bedoeld als 'cadeautje' voor de honderdste verjaardag van het Italiaanse designhuis (1919 - 2019) en om stil te staan bij de zestigjarige samenwerking met Aston Martin. Maar goed, nu zijn ze daarvoor een jaar te laat.



Meer vermogen



De Heritage TWINS zijn niet helemaal gelijk aan de V12 Zagato. Om een of andere reden heeft Zagato de sleuf achter de voorwielen weggehaald en daar gekozen voor een ander luchtuitlaatontwerp. Ook heeft de atmosferische 5,9-liter V12 nu ruim 600 pk, wat flink meer is dan de 517 pk van het origineel.



Geen verkoopsucces



Aston Martin presenteerde de V12 Vantage Zagato in 2011 op het Concorso d'Eleganza Villa d'Este als racewagen. Aangespoord door de enthousiaste reacties van het publiek kondigde de Britse fabrikant een serie straatauto's aan. Er zouden 150 V12 Vantage Zagato's worden gemaakt, maar het bleek toch lastig om kopers te vinden. De productieteller bleef steken op 61.

Vanquish 25 by Callum



R-Reforged is overigens geen onbekende in de Aston Martin-wereld. Eerder dit jaar schreven we over de Vanquish 25 by Callum, die R-Reforged samen met ontwerper Ian Callum gaat bouwen. Callum is de ontwerper van de originele Vanquish, was jarenlang designdirecteur bij Jaguar Land Rover en heeft nu zijn eigen bedrijf: Callum Design. De Vanquish 25 is zijn eerste wapenfeit.