Spring eens uit de band! Bestel je Porsche 911 met twee kleuren leer

De Duitse fabrikanten hebben het goed begrepen: op opties en personalisering kun je goud geld verdienen. Audi heeft zijn Exclusive-afdeling, BMW heeft Individual, Mercedes-Benz heeft Designo en Porsche heeft Exclusive Manufaktur. Als je maar genoeg euro's bij je dealer achterlaat, is de 'sky' de 'limit'. Een Porsche 911 in de kleur van je kat? Neem hem of haar mee en vraag Paint to Sample aan.

Kwart van de 911's via Exclusive Manufaktur



En we hadden het al even over Nederland, waar het overgrote deel van de 911's grijs of zwart is ... Kennelijk is dat niet overal ter wereld het geval, want Porsche zegt dat 25 procent van alle verkochte 911's via Exclusive Manufaktur wordt geleverd. De optielijst van de individualiseringsafdeling bestaat inmiddels uit zo'n 700 items, aldus de fabrikant.

In eerste instantie vier kleurcombinaties



Dat wordt nu dus 701, want deze two-tone interieuroptie is nieuw. In eerste instantie zijn er vier kleurcombinaties leverbaar, maar dat aantal zal snel worden uitgebreid. Vooralsnog kunnen kopers dus kiezen uit: bordeauxrood / krijt, zwart / leisteengrijs, leisteengrijs / ijslandgroen en grafietblauw / mojavebeige. De stiksels en kruissteken worden in een contrasterende kleur uitgevoerd.