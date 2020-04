Ja, elektrische auto's zijn echt schoner dan brandstofauto's

Gemiddeld genomen stoot een elektrische auto gedurende zijn levensduur drie keer minder CO2 uit dan een gelijksoortige brandstofauto, is de conclusie van Transport & Environment. En daarbij is gekeken naar alle mogelijke uitstoot: bij het winnen van de nodige grondstoffen, het produceren van het accupakket, de bouw van de auto zelf, het neerzetten van een energiecentrale voor de benodigde stroom, het transporteren van de benzine en diesel, enzovoort.

EV wint het altijd



De elektrische auto wint het altijd van zijn brandstofbroeders, zelfs in een land met veel kolencentrales, zoals Polen. Als slechtste scenario schetsen de onderzoekers een EV die in China is gebouwd en die in Polen rijdt. Die stoot gedurende zijn levenscyclus 22 procent minder CO2 uit dan een dieselauto en 28 procent minder CO2 dan een benzinemodel. Het beste scenario is een in Zweden gebouwde elektrische auto die ook in Zweden rijdt. Dan stoot die 80 tot 81 procent minder CO2 uit. Kijken we naar Nederland, dan komt een EV op 58 procent minder uitstoot uit.

Worden steeds schoner



Bovendien is het mooie aan een stekkerauto dat hij gedurende zijn leven steeds schoner wordt. Dat ligt niet aan het voertuig zelf, maar aan de energiesector in Europa, die steeds meer overgaat op groenere energieopwekking. Iets soortgelijks geldt voor de productie van accu's. Die gaan steeds langer mee, wat goed is voor de gemiddelde CO2-uitstoot, en worden op een steeds minder schadelijke manier geproduceerd. Wil je zien hoe een bepaald type elektrische auto in welk land presteert? Kijk dan op de website van Transport & Environment.