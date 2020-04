De meeste ongelukken gebeuren omdat een bestuurder even niet oplet. Het is daarom des te gekker dat een modern auto-interieur voor steeds meer afleiding zorgt. Het infotainmentsysteem is vaak de boosdoener. Vrijwel alle fabrikanten kiezen inmiddels voor een touchscreen waarmee zowat alle functies van de auto te bedienen zijn. En in sommige gevallen is dat helemaal niet handig. Zo is een eenvoudige draaiknop voor de temperatuur een stuk gebruiksvriendelijker. Bovendien zorgt zo'n knop voor minder afleiding. In enkele Porsche-modellen kun je zelfs de luchtroosters op het dashboard niet meer met de hand bedienen. Ook daarvoor moet je het infotainmentsysteem induiken.

Touchscreen duurt veel langer



De Engelse website Whatcar.com ging op onderzoek uit. Welke systemen zijn het meest afleidend? En welke het minst? Whatcar filmde twee mensen in twintig verschillende nieuwe auto's en analyseerde de beelden om te zien hoe lang de bestuurders bezig waren met taken zoals het opzoeken van radiostations, het inzoomen op de navigatiekaart of het bedienen van de aanjager. De onderzoekers concludeerden dat die laatste taak twee keer zo lang duurt als het touchscreen moet worden gebruikt. Het inzoomen op de navikaart duurt vier keer zo lang en het veranderen van radiostation acht keer zo lang.

Zes taken uitvoeren



Voor de test bedachten de onderzoekers zes taken, die de bestuurders tijdens hun rit moesten uitvoeren:

1 - Verhoog de temperatuur met 2 graden

2 - Zet de aanjager twee standen hoger

3 - Ga van het homescreen naar de navigatiekaart en zoom uit totdat je de hele voorgeprogrammeerde route (32 kilometer) ziet

4 - Stop de navigatie-instructies

5 - Ga van het homescreen naar de radiosectie en verander de zender van Virgin Radio DAB naar BBC Radio 4

6 - Gebruik een stemcommando en vraag de auto naar het dichtstbijzijnde benzinestation

De slechtste systemen



Uiteindelijk bleken de slechtst presterende infotainmentsystemen die van de MG ZS EV, Fiat 500X, Skoda Citigo-e iV, Peugeot 508 SW en Lexus RX te zijn. Het systeem van de MG is pijnlijk traag en er zijn maar liefst drie handelingen nodig om de navigatie-instructies te stoppen. Dat zijn ook de grootste problemen bij de Fiat 500X, waarvan het aanraakscherm ook nog eens moeilijk is af te lezen. Bij de Peugeot 508 vinden we iets wat bijna onvergeeflijk is: je moet via het touchscreen de temperatuur en de aanjager bedienen. De sneltoetsen op het dashboard - waarmee je verschillende menu's kunt oproepen - liggen plat en hebben erg moeilijk afleesbare tekens. Lexus gebruikt als enige een touchpad, wat de bediening lastig maakt.

De beste systemen



Voor de minste afleiding moeten we in de Mazda 3, Audi Q3 Sportback, Porsche Panamera, Mercedes-Benz CLA en BMW 3-serie zijn. Zowel in de Mazda als de BMW kun je gebruikmaken van een ronde draaiknop op de middenconsole om het infotainmentsysteem te bedienen. Dit gaat snel en intuïtief. In alle vijf genoemde modellen werken stemcommando's goed. In de Mercedes en BMW moet je eerst 'Hey Mercedes' of 'Hey BMW' zeggen. De Audi blinkt uit met zijn snelle touchscreen, dat geen moment aarzelt en goed reageert op je vingerbewegingen. In de vijf beste auto's kun je met een klik de navigatie-instructies stoppen.

De volledige test staat op Whatcar.com