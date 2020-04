Chinees restaurant in Helmond bezorgt maaltijden met Ariel Atom

Gaat het om een pr-stunt? Een reclamegeintje om in deze moeilijke tijden wat extra exposure te genereren? Nee, Chinees restaurant Loro Blonyo in Helmond heeft besloten een actie te starten voor het personeel van het Elkerliek Ziekenhuis. De Ariel Atom komt namelijk alleen op zondag 19 april in actie. Wie een bestelling per racewagen wil, betaalt 20 euro extra voor zijn of haar maaltijd. Dat bedrag gaat naar de actie 'Voor de toppers van het Elkerliek'. Onder die noemer wordt geld ingezameld om dinerbonnen te kopen voor de medewerkers van het Elkerliek Ziekenhuis.

Honda-motor met supercharger



De Ariel Atom 3.5R is van Roy Soons uit Helmond. Hij rijdt aankomende zondag belangeloos de Chinese maaltijden rond. Bestellers die dat willen mogen op de foto met de bijzondere Engelse sportwagen. De Ariel Atom werd in 2000 gelanceerd en is met name bedoeld voor gebruik op het circuit. De straatlegale racer is simpel en minimalistisch. In de 3.5R zit niet - zoals je zou verwachten - een 3,5-liter motor, maar een 2,0-liter Honda-krachtbron met supercharger. De 550 kilo zware Atom spurt daarmee in 2,6 seconden (!) van stilstand naar 100 km/h.