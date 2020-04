Onderzoek: 'Jonge mannen rijden BMW 3-serie, jonge vrouwen Toyota Aygo'

Vergelijkingssite Independer deed onderzoek onder zo'n dertigduizend jonge polishouders. Daaruit blijkt dat de 18- tot 24-jarigen - als ze al een auto hebben - het liefst in een Volkswagen Golf, Volkswagen Polo of Opel Corsa rijden. Grote verschillen tussen de twee groepen zijn er ook: op plaats vier bij de mannen staat de BMW 3-serie, een model dat bij de vrouwen niet eens in de top vijfentwintig staat. De dames kiezen op hun beurt vaker voor de Toyota Aygo (plek drie), die we bij de heren pas op de zestiende plaats tegenkomen.

Hoge vermogen



Het grootste deel van de jonge vrouwen (60 procent) rijdt in een auto met een vermogen van minder dan 75 kW (102 pk). Bij mannen ligt dat percentage op 44 procent. Want bijna 22 procent van hen heeft een auto met een vermogen tot 100 kW (136 pk). Slechts 13 procent van de dames waagt zich daaraan. Daarbij is er een klein verschil in brandstofkeuze: in de onderzochte groep rijdt 15 procent van de mannen diesel, terwijl dit bij vrouwen 9 procent is.

Mannen beginnen eerder



De analyse van Independer toont aan dat 18-jarige mannen drie keer vaker een auto bezitten dan vrouwen van dezelfde leeftijd. Naarmate de leeftijd toeneemt, lopen de vrouwen dat verschil iets in. Mannen van 24 jaar hebben nog anderhalf keer vaker een auto op hun naam staan. En omdat mannen gemiddeld vroeger beginnen met autobezit, bouwen ze ook eerder schadevrije jaren op. Toch hebben jonge mannen gemiddeld iets vaker negatieve schadevrije jaren dan jonge vrouwen, wat betekent dat zij al een of meerdere schades hebben geclaimd.

Verzekeringskeuze

Opvallend is ook het verschil in verzekeringskeuze. Mannen rijden meer schades, maar kiezen vaker (49 procent) voor alleen de verplichte WA-verzekering (uitsluitend verzekerd voor schade veroorzaakt bij anderen). Vrouwen doen dit in 38 procent van de gevallen. Bijna de helft van de jonge dames kiest voor de uitgebreidere WA+-verzekering (mannen: 42 procent). Allrisk wordt door 13 procent van de vrouwen gekozen (mannen: net geen 9 procent).