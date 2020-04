Lotus Evija kopen? Stel hem nu samen!

Ondanks de coronatoestanden houdt Lotus vast aan de voorgenomen productiestart later in 2020. In totaal wil Lotus 130 Evija's bouwen, en de productie voor dit kalenderjaar is al uitverkocht. Dat betekent dat er een groepje klanten is dat 270.000 euro heeft aanbetaald. Want dat was de voorwaarde om je te mogen intekenen voor de elektrische Lotus Evija.

Configuratietool Lotus Evija



En eerlijk is eerlijk, Lotus behandelt die eerste klanten met alle egards. Het bedrijf heeft speciaal voor hen een geavanceerde configuratietool laten bouwen. Daarmee kunnen ze hun auto tot in het kleinste detail virtueel samenstellen. Volgens de autofabrikant is voor de configurator dezelfde geavanceerde software gebruikt als voor de nieuwste high-end computergames. Zo kunnen toekomstige Evija-rijders kunnen hun elektrische hyercar ook vanuit elke denkbare hoek bekijken. Zou je hem in de configurator ook in 9 seconden van 0 naar 300 km/h kunnen laten knallen?



Bekijk je Evaija op de Stelviopas of de Pacific Coast Highway



Als je je Lotus Evija helemaal naar wens hebt aangekleed, kun je hem op het scherm laten figureren in allerlei landschappen en omgevingen. Waar precies, dat vertelt Lotus niet. Wij rekenen minimaal op de Stelviopas in Italië en de Pacific Coast Highway van Californië. Vervolgens kun je zelf de mate en de hoek van het zonlicht bepalen. Alsof je de schepper zelf bent ...



Het voorproefje van de configuratietool ziet er alvast veelbelovend uit:

Ben je helemaal zeker van de kleur, het interieur en de accessoires, dan gaat Lotus later dit jaar met je auto aan de slag. De verschillende fases van het productieproces worden in beeld gebracht en gedocumenteerd in een build book. Dit verslag krijgt de klant uiteindelijk samen met de sleutel bij zijn auto overhandigd. Een babyboek is er niets bij ...