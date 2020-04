Kwam de Hummer H1 er écht dankzij Arnold Schwarzenegger?

HMMWV



De Hummer H1 is gebaseerd op de militaire High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle, die in 1983 de aloude Jeep verving in het Amerikaanse leger. De afkorting HMMWV bekt niet zo lekker, dus maakten de militairen daar al snel 'Humvee' van. Begin jaren negentig werd het voertuig ingezet in de Golfoorlog in Irak en Koeweit. Doordat de Humvee veelvuldig op nieuwsbeelden te zien was, begon hij tot de verbeelding te spreken.





Arnold Schwarzenegger



Fabrikant AM General wilde in de jaren tachtig al een civiele variant van de Humvee op de markt brengen, maar uiteindelijk gebeurde dat pas in 1992, na enthousiast gelobby van acteur Arnold Schwarzenegger. Tijdens opnames voor de film Kindergarten Cop (1990) zag hij een legerkonvooi met Humvees langsrijden. Schwarzenegger besloot dat hij er een wilde. De eerste twee exemplaren van de Hummer H1 waren dan ook voor hem.

Hummer H2 en H3



In 1999 nam General Motors de merknaam Hummer over van AM General. De militaire HMMWV en de Hummer H1 werden daarna nog steeds op één assemblagelijn bij AM General gebouwd. De enige andere modellen van Hummer waren de H2 (gebaseerd op een Chevrolet 2500 HD-truck) en de H3 (gebaseerd op de Chevrolet Colorado-truck).

Verbruikscijfers

Hummer hoefde geen verbruikscijfers op te geven voor de H2, omdat hij volgens de Amerikaanse wet een truck was. En dat is maar goed ook, want de verbruikscijfers van de H2 zijn niet mals. Diverse Amerikaanse tijdschriften hebben tests gedaan, met als uitkomst een gemiddeld verbruik van zo'n 1 op 4. Dat weerhield kopers er niet van om voor een H2 te kiezen. Hummer bouwde er in totaal 153.000.

Interesse uit China



General Motors ging in 2009 failliet. Bij de doorstart werd besloten afscheid te nemen van Hummer. Het merk was sterk onder vuur komen te liggen om zijn veel te grote suv's met hun bijbehorende brandstofverbruik. Een Chinese firma had interesse, maar uiteindelijk ketste de deal af. In 2010 was het afgelopen met Hummer.

Interieur Hummer H1



Even over de afmetingen van een Hummer gesproken: zo groot is de H1 niet eens. Hij is korter dan een Honda Accord, verrassend laag en vooral heel breed. Dat vertaalt zich overigens niet in veel interieurruimte. Door de kolossale middentunnel is er (nog maar net) ruimte voor slechts vier personen.