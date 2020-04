Ode aan Stirling Moss en de Mercedes 300 SLR 722

Bij de Mercedes 300 SLR 722 verwijst het getal '722' naar de starttijd van Stirling Moss en Denis Jenkinson: 7.22 uur. De Mille Miglia was toen nog een echte race en geen regelmatigheidsproef.

De deelnemers reden non-stop 1000 mijl (ruim 1600 km) over de openbare weg van Rome naar Brescia en terug. Stirling Moss deed daar slechts 10 uur, zeven minuten en 48 seconden over. Dat betekende een gemiddelde snelheid van ruim 157 km/h, op een route die door dorpen en over bergpassen voerde.

Racen met de Mercedes 300 SLR: volg de 'wc-rol'

Aangezien de Mercedes een topsnelheid van rond de 275 km/h behaalde, moest Moss in het begin regelmatig langzamere deelnemers inhalen. Moss koos Denis Jenkinson als navigator. Omdat niemand een parcours van 1000 mijl uit zijn hoofd kan leren, schreef Jenkinson precies op waar Moss moest remmen of afslaan. Het resultaat was een meterslang papier met instructies, dat hij kon afrollen – ook wel de 'wc-rol’ genoemd. Onderling communiceren deden Moss en Jenkinson met 15 verschillende handgebaren. Ze konden elkaar amper verstaan, zo oorverdovend luid klonk de zescilinder lijnmotor.

310 pk vermogen en 265 liter benzine

“De Mercedes 300 SLR 722 is een heel sterke auto”, vertelt Stirling Moss in de onderstaande video uit 2015. “En dan heb ik het niet alleen over de motor, maar ook de ophanging en dat soort dingen.”

“De Mercedes 300 SLR 722 is een heel sterke auto”

De Mercedes 300 SLR was een combinatie van de 'gewone' 300 SL en de nieuwste ontwikkelingen uit de Formule 1. De achtcilinder lijnmotor was in principe dezelfde als in de Formule 1-auto, maar dan opgeboord van 2,5 naar 3,0 liter. Hij leverde 310 pk. Om zo weinig mogelijk te hoeven tanken, was de brandstoftank voor de Mille Miglia vergroot tot 265 liter. Karakteristiek voor het design waren de gestroomlijnde hoofdsteunen.

In 2015 zei Moss over zijn kampioenswagen: “Als je 130 tot 150 mijl per uur (208 tot 240 km/h, red.) rijdt, stuurt hij goed. Dat de auto 60 jaar oud is, doet er niet toe. Zoals-ie nu is, zouden we alle anders auto’s er evengoed mee verslaan. “

Mini-documentaire: Stirling Moss en de Mercedes 300 SLR