De groeistuipen van de Toyota RAV4

Nog even wat getallen en gegevens op een rijtje. Volgens Toyota was de RAV4 in 2018 en 2019 de bestverkochte SUV ter wereld. Vooral in de Verenigde Staten is de Toyota RAV4 een publiekslieveling. Daar kozen in 2019 niet minder dan 535.000 autokopers voor een nieuwe RAV4. In Europa verlieten vorig jaar 133.000 Toyota's RAV4 de dealerpoorten. Daarbij steken de 2500 stuks die in 2019 een nieuwe Nederlandse eigenaar vonden, bescheiden af. Nederlanders kiezen daarbij massaal voor de hybrideversie. Die heeft een vanafprijs van 40.002 euro, al bestaat er ook een goedkopere benzinevariant (vanaf 35.020 euro). De Funcruiser had je in 1994 al voor 23.229 euro.



Van 129 naar 306 pk



In 1994 was benzine de enig beschikbare smaak waarin je de Funcruiser kon kopen. Onder de kap lag een tweeliter zestienklepper met 129 pk. De huidige RAV4 levert 175 pk in de benzineversie, als 2.5 Hybrid zijn dat er 197. De RAV4 Plug-in Hybrid die in de pijplijn zit, gaat daar met 306 pk nog eens heel vet overheen. Dat is een verschil van 177 pk met zijn oervader ...



RAV4 bijna meter langer dan Funcruiser



De Toyota Funcruiser wordt wel gezien als een vroeg geboren crossover. En zoals wel meer vroeggeborenen, was het aanvankelijk ook een kleintje. Het eerste jaar was de Funcruiser uitsluitend als driedeurs leverbaar en had-ie een lengte van nog geen 3,71 meter. De huidige, vijfde generatie, meet van bumper tot bumper 4,60. Dat scheelt bijna een meter! Niet zo gek dat je in de nieuwe RAV4 achterin riant kunt zitten, terwijl achterpassagiers in de Funcruiser eigenlijk over afschroefbare benen moesten beschikken.

Reuzengroei van de kofferbak



Het verschil in lengte zie je ook terug in de bagageruimte. De Funcruiser had exact 173 liter in de aanbieding, zodat je van een kofferbak kon spreken. De term 'toilettasbak' dekt de - beperkte - lading beter. In de huidige RAV4 kun je minimaal 580 liter kwijt, oftewel een verschuil van 407 liter. Dat zijn een hoop toilettassen ... Daar staat tegenover dat de Toyota Funcruiser een stuk lichter was dan zijn verre nazaat. Slechts 1150 kg legde hij in de schaal. Dat is 415 kilo minder dan de meestverkochte hybrideversie van de nieuwe RAV4 weegt!

RAV4 wint het licht op prestaties



Ondanks zijn extra kilo's, is de moderne RAV4 een stuk vlotter dan zijn voorvader. Voor de honderdsprint heeft de nieuweling maar 8,4 seconden nodig, tegen 10,1 tellen voor de Funcruiser, Op topsnelheid valt het verschil erg mee: 180 km/h tegen 170 km/h ion het voordeel van de nieuweling. Maar dat ligt aan de begrenzing die Toyota erop heeft geschroefd.



Toyota Funcruiser was een zuipschuitje



Het opmerkelijkste verschil zien we in het verbruik. Gaf Toyota voor de Funcruiser een gemiddeld op van 9,1 liter per 100 kilometer (1 op 11,0), voor de RAV4 2.5 Hybrid 2WD is dat maar 4,5 l/100 km (1 op 22,2). Met dank aan de hybridetechniek. Waar een grote auto klein in kan zijn ... In de praktijk is dat trouwens 1 op 16 à 1 op 17, maar dat is nog altijd netjes voor zo'n grote bak.