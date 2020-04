In 2021 komt, ijs en coronacrisis dienende, de nieuwe Mercedes C-klasse op de markt. Uiteraard gaat ook AMG aan de slag om een opperversie te creëren. Die staat nu nog gepland voor 2022. Tot nu toe had de Mercedes-AMG C 63 een V8, die goed was voor 476 pk en in de S-versie zelfs voor 510 pk. Maar ja, die CO2-uitstoot .... 227 gram liefst! Terwijl het gemiddelde van het gehele Mercedes-gamma volgend jaar al op 95 gram moet liggen.



AMG hybride



Een Mercedes C-klasse zonder AMG-versie is als een Duitser die geen bier drinkt, dus heeft AMG een list bedacht. De nieuwe AMG C 63 krijgt volgens Auto Zeitung straks de tweeliter viercilinder met turbo uit de AMG A-klasse. Deze is goed voor 421 pk, maar dat is voor een C-klasse niet genoeg. Daarom krijgt de viercilinder elektrische ondersteuning van een elektromotor. De Mercedes-AMG C 63 wordt dus een hybride. Het vermogen zou hoger komen te liggen dan de huidige 510 pk en ook het huidige koppel van 700 Nm wordt overtroffen.

Mercedes-AMG C 63 topsnelheid

De huidige C 63 S-sedan doet vier seconden over de sprint van 0-100 km/h. Dat gaat de komende AMG overtreffen met een drie voor de komma. En de topsnelheid? Dat wordt spannend. Op dit moment kan de snelste C-klasse 280 km/h rijden, maar wie weet lukt het om de 300 km/h aan te tikken. Altijd goed voor de prestige.



We hebben ook nog nieuws over autonoom rijden. Op de snelweg kan de nieuwe C-klasse automatisch accelereren, remmen en inhalen zonder dat de bestuurder iets hoeft te doen. Een digitaal instrumentarium is standaard en ook het MBUX-infotainmentsysteem ("Hey Mercedes") wordt standaard op de Mercedes-AMG C 63 (2022). Maar de achtcilinder? Met weemoed zeggen we Auf wiedersehen ...