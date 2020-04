Tesla Model Y krijgt trekhaak – dit is het trekgewicht

Nederland en Noorwegen zijn twee grote afzetlanden voor Tesla. Het is grappig om te zien hoe belangrijk de Noren een trekhaak vinden. Bij de onthulling van de Model Y was het doek nog niet van het nieuwe model getrokken, of de vraag klonk al uit de zaal: hij krijgt toch wel een trekhaak?

Trekgewicht Tesla Model Y-trekhaak

Het trekgewicht van de Tesla Model Y bedraagt 1600 kilo. Dat is fors meer dan wat de trekhaak van de Model 3 aankan, namelijk 910 kilo. De Tesla-rijders van Noorwegen (en Nederland) zullen in hun nopjes zijn, want een trekgewicht van 1600 kilo biedt mogelijkheden. Een comfortabele caravan of een bootje op trailer trekken, moet prima lukken.

Rijbewijs B en de Tesla Model Y

Houd er rekening mee dat je met rijbewijs B maximaal 3500 kilo aan auto plus aanhanger mag trekken. Met 1600 kilo aan de trekhaak, blijft er 1900 kilo over voor de Tesla Model Y. We weten nog niet exact hoe zwaar de Model Y met twee elektromotoren wordt, maar het zal zo tussen de 1850 en 2000 kilo liggen. Dat is dus kielekiele.

Tesla Model Y prijs en levertijd

De Tesla Model Y Long Range en Performance komen begin 2021 naar Nederland. Ze kosten respectievelijk 63.000 en 70.000 euro. De trekhaak kost 1050 euro extra – 30 euro minder dan de trekhaak van de Model 3 (1080 euro).