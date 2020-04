Corona, autorijden en boetes: met hoeveel personen mag je in de auto?

Voor iedereen geldt: blijf zoveel mogelijk thuis. Ontvang je toch bezoek, beperk het dan tot maximaal 3 mensen en houd onderling altijd 1,5 meter afstand.

De prioriteit van de politie rond waarschuwen/beboeten ligt in de publieke ruimte, maar ze treden ook op in huizen, tuinen en auto's als ze de situatie onverantwoord vinden. In de auto ben je dus niet onaantastbaar.

Met hoeveel personen mag je in de auto?

Dat brengt ons bij de vraag: mag ik met 2, 3 of meer mensen in één auto rijden?

Volgens politie.nl is de basisafspraak dat we áltijd 1,5 meter afstand houden als we niet tot één huishouden behoren (dus een gezin of huisgenoten). Dus nee, het is erg onverstandig om met een vriend, buurman of collega in één auto te zitten. Doordat je zo dicht bij elkaar zit, loop je namelijk een grotere kans om het coronavirus te krijgen én om het te verspreiden.

Corona-boete: 390 euro

Je kunt een boete krijgen als je met 3 of meer mensen bij elkaar bent en onvoldoende afstand houdt. En dat geldt ook als je met 3 of meer mensen in een auto zit.

De politie zal je eerst aanspreken en waarschuwen. Luister je niet, dan krijg je een boete. Voor 13 t/m 17-jarigen is die 95 euro en voor 18 jaar en ouder is het 390 euro.

Conclusie

Met gezinsleden kun je nog gewoon in de auto stappen. Zit je in een de auto met drie of meer mensen waarmee je niet in één huis woont, dan kun je een boete van 390 euro krijgen.

Hoewel het onverstandig is, kun je nog wel samen met 1 persoon (collega, buurman enz.) in de auto plaatsnemen. Met het oog op de anderhalve meter tussenruimte, zouden wij de passagier laten plaatsnemen op de achterbank.