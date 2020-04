Suzuki Swift Sport zet in opn (een klein beetje) stroom

Bij Suzuki stappen ze af van de zelfredzame benzinemotor. Voor de Suzuki Vitara en S-Cross werd eerder al met stille trom de Smart Hybrid-versie van de 1.4 BoosterJet turbomotor aangekondigd. Het mild hybride systeem geeft de verbrandingsmotor een stroomstoot van 48 volt, wanneer hij dat nodig heeft. De elektrische assistentie drukt het benzine verbruik, en dus komt er minder CO2 uit de uitlaat.

129 + 14 pk

Dezelfde 129 pk sterke 1.4 BoosterJet 48V Smart Hybrid motor maakt nu zijn opwachting in de Suzuki Swift Sport. Wie de technische gegevens van deze compacte pocket rocket uit Japan uit het blote hoofd kent, ziet meteen dat dit een aderlating van 11 pk is ten opzichte van het bestaande model (140 pk). Nee, zegt Suzuki, want het milde hybride systeem levert los van de benzinemotor nog eens 14 pk extra. Bovendien levert de motor ietsiepietsie meer koppel: 235 newtonmeter, tegenover 230 Nm in de oude versie.

Compensatie van de prestaties

Goed, de Suzuki Swift Sport was nooit in staat om zich met de snelste compacte GTI's zoals de Ford Fiesta ST en Peugeot 208 GTI te meten, maar de acceleratie van 0 naar 100 km/h in 9,1 seconden (een hele tel langzamer dan voorheen) is eigenlijk van academische waarde. De Swift Sport kennende, maakt hij zijn niet bijzondere prestaties meer dan goed met zijn geweldige rijeigenschappen. We herinneren ons de vorige versie als een auto die een grijns van oor tot oor op je tronie tovert. De topsnelheid van de Swift Sport Smart Hybrid ligt op 210 km/h.

17 procent lager verbruik

Een bijzonder prettige bijkomstigheid van het mild hybrid-systeem - dat bestaat uit een startgenerator en een kleine lithium-ion accu onder bestuurdersstoel waarin de geregenereerde remenergie wordt opgeslagen - dat het verbruik van de Swift Sport naar beneden kon worden bijgesteld. Suzuki geeft een gemiddelde op van 4,7 liter op 100 kilometer (1 op 21,3, volgens NEDC 2.0-berekening). Dat was 5,5 l/100 km (1 op 18,2) - een verbetering van 17 procent. Berekend naar de WLTP-norm, verbruikt de Swift Sport met Smart Hybrid-aandrijflijn 5,6 liter benzine op 100 kilometer (1 op 17,9), bij een wel héél nauwkeurige CO2-uitstoot van 127,14 gram per kilometer.

Uitgebreid veiligheidspakket is standaard

De Suzuki Swift Sport 1.4 BoosterJet Smart Hybrid is inmiddels te bestellen, voor een vanafprijs van 25.399 euro. Voor dit bedrag krijg je onder meer sportstoelen, 17-inch lichtmetalen wielen, wat sportieve opsmuk, led-koplampen en adaptieve cruisecontrol. De standaarduitrusting is uitgebreid met het Suzuki Safety System Pro, dat bestaat uit dodehoekwaarschuwing, een spoorassistent, parkeersensoren achter met waarschuwing voor achterlangs kruisend verkeer, verkeersbordherkenning, sensoren die een noodstop inluiden bij een dreigende aanrijding en een grootlichtassistent. Vanaf mei staat de vernieuwde Swift Sport bij de Suzuki-dealer.