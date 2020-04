Ook in Duitsland storten de autoverkopen in

Het zal de komende maanden een terugkerend thema worden: dalende autoverkopen. In Nederland daalden de autoverkopen in maart 2020 met 23,4 procent. In Duitsland gaat het nog harder. Daar werden 37,7 procent minder auto's verkocht in maart 2020. De teller bleef steken op 215.119 auto's. Ter vergelijking: Nederland had 29.496 nieuwe registraties. Vrijwel elk merk zag de afzet flink teruglopen in Duitsland, maar één merk bood dapper weerstand. Subaru pluste met 1,6 procent.

Smart: 84,4 procent minder auto's

De Duitse merken noteerden allemaal flinke verkoopdalingen. Vooral bij Smart was het rustig in maart 2020. Het merk verkocht 84,4 procent minder auto's. Bij Mini viel de schade relatief mee: een min van 20,7 procent. Van de niet-Duitse merken is vooral de ineenstorting van Alfa Romeo dramatisch: 63,2 procent minder auto's. Volkswagen is met afstand het populairste merk, met een marktaandeel van 18,9 procent (verkoopdaling ten opzichte van februari 2020: 35,1 procent). De Golf is sinds jaar en dag de best verkopende auto van Duitsland.



Diesel ook in Duitsland niet meer populair

De algemene trends in Duitsland is dat diesels terrein verliezen en vooral plug-in hybrides populairder worden. Het aantal dieselauto's daalt procentueel nog harder dan de totale autoverkopen: 39,9 procent. Het marktaandeel is nu 31,6 procent. De verkopen van plug-in hybrides stegen met 207,9 procent. Al is het aandeel nog altijd klein: het gaat om nog geen 10.000 auto's. In Duitsland werden in maart 2020 overigens wel meer campers verkocht dan de maand ervoor, maar de kersverse eigenaren zullen voorlopig tevreden moeten zijn met een rondje naar de supermarkt ... in een camper past wel heel veel wc-papier.