Daarom is deze dikke G-klasse vernoemd naar een klein meisje

De oorspronkelijk uit Wenen afkomstige Emil Jellinek ging aan het eind van de 19de eeuw in de autohandel. Tegenwoordig is dat niks bijzonders, maar ruim 120 jaar geleden was 'de automobiel' nog iets nieuws en spannends. Mensen die zich met auto's bezighielden, hadden dan ook vaak een avontuurlijke inslag. Zo ook Jellinek, want hij handelde niet alleen in auto's, hij was ook een groot liefhebber van de nog piepjonge autosport.

Het begon met de 12 pk sterke Daimler Phoenix



In 1896 werd Jellineks belangstelling gewekt door een advertentie van de Duitse autobouwer Daimler, destijds gevestigd in Bad Canstatt, vlak bij Stuttgart. Jellinek reisde af naar Duitsland en bestelde voor zichzelf een Daimler Phoenix. Dit model had een 12 pk sterke viercilinder motor van ingenieur Wilhelm Maybach aan boord. Daarmee haalde de auto een topsnelheid van maar liefst 24 km/h. Hij was zo blij met zijn nieuwe auto, dat hij graag Daimlers en of Daimler-motoren naar Frankrijk wilde importeren. Helaas was Armand Peugeot hem al voor geweest, waardoor dat geen optie was.

Raceteam Mercédès



Maar overtuigd als hij was van zijn Daimler, schreef Jellinek zich in 1899 met zijn auto in voor de races in Nice. Zijn team noemde hij naar zijn jonge dochter, Mércedès. Jellinek en zijn team wonnen alle races, en dat legde hem geen windeieren. Na de race verkocht hij tweemaal zoveel auto's als daarvoor.

Jellinek bestelt 36 Mercedessen



Dit grote succes deed Jellinek hongeren naar meer rijkdom en roem. De autosport was volgens hem daartoe het beste middel. Maar omdat de concurrentie niet stilzat, betaalde hij Daimler in 1900 ruim een half miljoen mark voor 36 nieuw te ontwikkelen auto's. Hij zou deze allemaal zelf afnemen, op voorwaarde dat het nieuwe model 'Mercedes' genoemd zou worden.



Mercedes wordt officiële merknaam



Daar was Daimler wel voor te porren en de Duitsers kregen er geen spijt van. In 1901 won de nieuwe Mercedes alle races waaraan hij meedeed. Bovendien vestigde de auto een snelheidsrecord van 60 km/h. Na deze zegetocht zag Daimler er wel heil in om al zijn modellen van de naam Mercedes te voorzien. In juni 1902 registreerde Daimler Motoren Gesellschaft daarom Mercedes als merk. Vervolgens mocht Jellinek het importeurschap op zich nemen. Niet alleen voor Frankrijk, maar ook voor Oostenrijk-Hongarije, België en de Verenigde Staten. De Mercedes Simplex groeide uit tot een zeer succesvolle racewagen. In 2019 bouwde Mercedes nog een studiemodel om de oer-racer te eren.

Hoezo, Mercedes-Benz?



Aan het merk Mercedes kwam een eind in 1926, toen Daimler fuseerde met Benz. De afspraak was dat de gezamenlijk ontwikkelde auto's de merknaam Mercedes-Benz kregen. Het grappige is dat tegenwoordig niemand zegt dat hij of zij een Mercedes-Benz heeft. De meeste mensen hebben het ook 94 jaar na de naamsverandering nog simpelweg over 'Mercedes'.