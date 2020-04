Mag je met deze rijdende privéjet de weg op?

De Learmousine is - hoe kan het ook anders - gebouwd voor autoshows. Want echt rondrijden met deze privéjet op wielen doe je natuurlijk niet. Daarom wordt hij geleverd met een Chevrolet Silverado 2500 uit 2015 en een trailer van 13,4 meter lang, zodat je hem van event naar event kunt verslepen. Moet de Learmousine een expositiehal worden binnengereden en is de doorgang te smal. Dan is het mogelijk om de staartvleugel deels in te klappen.

Twee jaar onderzoek



Volgens veilinghuis Mecum is het Learmousine-project in 2005 gestart en was er bijna twee jaar onderzoek voor nodig om de aandrijflijn, de wielophanging en de elektrische systemen te ontwikkelen. Een van de grootste uitdagingen was echter het frame waarom de romp van een echte Learjet moest komen te rusten. Learjet is onderdeel van het Canadese bedrijf Bombardier en was in 1962 een van de eerste bedrijven die zakenjets maakte.

Geen stuurknuppel meer



In de cockpit van de Learmousine vind je geen stuurknuppel meer, maar een stuur en pedalen. Omdat je vanuit de bestuurdersstoel nauwelijks iets kan zien van de enorme carrosserie, is het 'vliegtuig' uitgerust met camera's. Daarmee kun je overzicht houden als je met de Learmousine aan het manoeuvreren bent. Met tuimelschakelaars op het plafond schakel je onder meer de 17.000-watt audio-installatie in. Die is uitgerust met speakers buiten en binnen.

Neonlicht en discovloer



Het interieur is natuurlijk een grote exercitie in wansmaak, met veel neonlicht, een soort discovloer en een 42-inch plasmatelevisie. De hoeveelheid bekerhouders is indrukwekkend; de Learmousine is per slot van rekening een Amerikaanse creatie. Het duurt nog even voordat de met 28-inch wielen geschoeide zakenjet onder de hamer gaat. Hij wordt eind juni geveild in Indianapolis, Indiana. Wat de Learmousine moet opleveren, is nog niet bekend.