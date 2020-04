Top en flop: Het goede en slechte nieuws van deze week

+ Plus - Deze BMW 750i-monstertruck kun je huren!

Als je deze monstertruck een BMW 7-serie noemt, wordt-ie boos. Dit is de Valkyrie 766: een onheilige combinatie van een BMW 750i (E32) en een

GAZ-66. Hij is gebouwd - hoe kan het ook anders - in Rusland, waar je hem kunt huren vanaf 73 euro voor 2 uur.

+ Plus - Alfa Romeo Giulia GT: dag dubbelnokker, hallo elektromotor

De Alfa Romeo Giulia GT werd beroemd vanwege zijn befaamde dubbelnokker. Maar uitgerekend dat kloppende hart met z'n kenmerkende geluid heeft in dit prototype uit 2020 plaatsgemaakt voor een fluisterstille motor met 518 pk. Op elektriciteit!



+ Plus - Dodge Charger uit The Fast and the Furious nu van Lego

Als je deze Dodge Charger uit The Fast and the Furious nu bestelt, krijg je hem op 27 april. En aangezien we waarschijnlijk nog wel een tijdje thuis moeten zitten, komt dat goed uit. Dom's Dodge Charger - zoals Lego hem noemt - is van Lego Technic en bestaat uit 1077 steentjes.

- Min - 'Formule 1-seizoen teruggeschroefd naar 15 tot 18 races'

Het Formule 1-seizoen zou in 2020 bestaan uit 22 races, maar de organisatoren gaan dat mogelijk inkorten naar 15 tot 18 races. Vanwege de uitbraak van het coronavirus zijn de eerste 8 races al uitgesteld of afgelast, dus kan het kampioenschap op z'n vroegst pas in de zomer beginnen. Het plan is nu om door te gaan tot in 2021.

- Min - Waarom de coronacrisis Volkswagen 2 miljard euro per week kost

De coronacrisis kost de Volkswagen Group zo'n 2 miljard euro per week, aldus topman Herbert Diess. Buiten China verkoopt het concern op dit moment geen enkele auto, maar de vaste kosten lopen gewoon door.

- Min - Autoverkopen met bijna een kwart omlaag in maart

In maart zijn de autoverkopen omlaag gegaan met 23,4 procent naar 29.496 nieuwe auto's, maar dat vertelt niet het hele verhaal. De Bovag heeft gekeken naar de registraties in maart, dus die auto's zijn al eerder verkocht. Het werkelijke effect van de coronacrisis op de verkopen wordt in de komende tijd pas zichtbaar.