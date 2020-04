Recordproductie: Tesla draait beste eerste kwartaal ooit

De afgelopen drie maanden waren dan wel "het beste eerste kwartaal ooit" voor Tesla, maar zeker niet het beste kwartaal ooit. Dat was het laatste kwartaal van 2019, toen liefst 112.000 auto's werden afgeleverd. Hoe goed januari, februari en maart waren voor de financiën van Tesla, krijgen we later te horen. Het bedrijf van Elon Musk meldt altijd eerst de productie en daarna pas de winst- of verliescijfers.

Model Y-productie net opgestart



Opvallend in de productiecijfers is het enorme verschil tussen de Model S / X en Model 3 / Y. Van die eerste twee werden 15.390 exemplaren gebouwd en 12.200 afgeleverd. De Model 3 en Model Y gaan daar flink overheen, met een productie van 102.672 en 88.400 afgeleverde auto's. Het grootste deel daarvan bestaat uit Model 3's, want de Model Y is net opgestart.

Bestverkochte auto



In de afgelopen drie maanden was de Tesla Model 3 wederom de bestverkochte auto van Nederland (allemaal leaseauto's). Het coronavirus gaat de komende tijd echter ook een rol spelen bij Tesla. De productie ligt stil en de vraag zal ook gekelderd zijn, al staan er nog veel Model 3's en Model Y's op de reserveringenlijst.

Gebaseerd op de Model 3



De Tesla Model Y is gebaseerd op de Model 3. Hij staat op hetzelfde platform en deelt driekwart van zijn onderdelen met zijn broertje. Hij is in Nederland te bestellen als Long Range of Performance. Op termijn komt daar de Standard Range bij. Qua formaat kun je de Model Y vergelijken met een BMW X3 of Mercedes-Benz GLC.



Vanaf 64.000 euro



Bij ons is de Tesla Model Y Long Range er vanaf 64.000 euro. Dan heeft hij een actieradius van 505 kilometer en gaat hij in 5,1 seconden naar 100 km/h. De Performance kost precies 6000 euro meer. Daarvoor lever je slechts 25 kilometer aan bereik in (480 kilometer), maar ben je wel 1,4 seconden sneller naar 100 km/h (3,7 seconden).