Een, twee, drie, vier, Toyota GT86 van papier

In 2015 was het vijftig jaar geleden dat Toyota in het Verenigd Koninkrijk op de markt kwam. Speciaal voor die gelegenheid schilderde Toyota GB zes GT86's in historische kleurenschema's: Yatabe Speed Trial Toyota 2000GT, Shelby Toyota 2000GT, Ove Andersson's Toyota Celica 1600GT, IMSA GTU Toyota Celica, Castrol Toyota Celica GT-Four en Esson Ultron Tiger Toyota Supra.

Schaar en lijm nodig



Om het thuiszitten tijdens de coronacrisis wat minder vervelend te maken, heeft Toyota papieren modellen gemaakt van de zes GT86's. Je kunt ze downloaden en uitprinten op een kleurenprinter (gebruik A4- of A3-papier). Daarna heb je alleen een schaar nodig en wat lijm om de modellen in elkaar te zetten.



Een uur onder de pannen



De Toyota GT86's bestaan uit drie grote delen en vier banden. Als je die uitknipt, moet je de witte stukjes met de punten erop niet vergeten, want daarmee lijm je het model in elkaar. Toyota schat dat je ongeveer een uur bezig bent met één model, dus als je ze allemaal wilt proberen, ben je zo zes uur zoet.

Links naar de GT86's





Ook papieren Skoda Karoq



Toyota is overigens niet het enige merk dat met een papieren model komt. Skoda heeft deze week een soortgelijk 'bouwpakket' op zijn site gezet. Volg de link hiernaast en download een papieren Karoq. Schaar erbij, potje lijm en knutselen maar.