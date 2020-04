Dodge Charger uit The Fast and the Furious nu van Lego

"I live my life a quarter mile at the time", zei Dominic 'Dom' Torreto (Vin Diesel) tegen Brian O'Conner (Paul Walker) in de allereerste Fast & Furious-film uit 2001. Dat kennelijk wel meer mensen dat zouden willen doen, blijkt uit de populariteit van de filmreeks. Inmiddels hebben er negen Fast & Furious-titels in de bioscopen gedraaid, waarvan de laatste vorig jaar. Paul Walker speelde in zes ervan. De Amerikaanse acteur kwam in 2013 om het leven bij een auto-ongeluk. Zijn zakenpartner raakte de controle kwijt over zijn Porsche Carrera GT en botste tegen een betonnen lantaarnpaal.

Bewegende zuigers



De Dodge Charger is van Dom Torreto en komt in vier Fast & Furious-films voor. Dat-ie niet standaard is, blijkt meteen uit het enorme motorblok dat door de motorkap steekt. In de film wordt gezegd dat de achtcilinder Charger een vermogen van zo'n 900 pk heeft. Het blokje in de Lego-Charger haalt dat natuurlijk niet, maar is wel uitgerust met bewegende zuigers. In de achterbak van de Dodge liggen zelfs kleine flesjes 'lachgas' om op de kwartmijl nog wat extra kracht uit de V8 te wringen.

Wheelie-pose

Het bouwpakket bestaat uit 1077 Lego-onderdelen. De afgebouwde Charger is bijna 40 centimeter lang, 16 centimeter breed en 11 centimeter hoog. Dankzij een uitklapbare steun onder de auto, kun je hem wegzetten in de beroemde wheelie-pose uit de film. De Dodge heeft een werkende stuurinrichting, wielophanging en vering. Een bewegende ketting drijft zogenaamd de blower aan. Lego levert de Fast & Furious-bouwdoos vanaf 27 april voor een prijs van 99 euro.