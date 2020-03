Zo haakt de Peugeot 208 aan bij een oude traditie

Met zes Auto van het Jaar-trofeeën in de prijzenkast behoort Peugeot tot de meest onderscheiden merken in de 55-jarige geschiedenis van deze Europese prijs. Met negen Car Of The Year-onderscheidingen is Fiat lijstaanvoerder, daarna volgen Peugeot en Renault met zes hoofdprijzen.

De eerste: Peugeot 504



De eerste Peugeot die deze eer te beurt viel, was de iconische Peugeot 504. In 2019 vierde deze icoon nog zijn vijftigste verjaardag. In september 1968 was de Peugeot 504 dé ster van de Salon van Parijs. Hij was bedoeld als opvolger van de Peugeot 404. Naast de gestaartvinde en rond-ogige 404 was de 504 met zijn trapeziumvormige koplampen bijna futuristisch strak. Daarbij zorgde de knik waarmee de achterkant afliep, voor een heel eigen gezicht. Later bleek dat ontwerper Aldo Brovarone van designhuis Pininfarina met de 504 het fundament had gelegd voor een geheel nieuwe vormtaal. Hieruit komen later ook de Peugeots 104, 304 en 604 voort. De combinatie van het fraaie ontwerp, het fijne comfort en de mooie techniek - met onder meer onafhankelijke wielophanging en schijfremmen rondom - leverde de Peugeot 504 de titel Auto van het Jaar op. De auto werd een groot succes en bleef tot 1983 in het Europese leveringsprogramma. In Europa werden zo'n 3 miljoen 504's gebouwd, maar buiten Europa werd de 504 - vooral als pick-up - nog tot 2006 geproduceerd.



Peugeot 405: rallybeul met multikeppentechniek



In 1984 ging de titel nipt aan de neus van de Peugeot 205 voorbij, maar vier jaar later won de Peugeot 405 - de spirituele opvolger van de 504 - de titel met overmacht. Met zijn elegante design sloot hij aan bij de inmiddels zeer succesvolle 205. Tot de technische hoogtepunten behoorden het tegen meerprijs leverbare ABS en de beschikbaarheid van een 90 pk sterke turbodieselmotor. Vaandeldrager van het 405-gamma was de snelle Mi16. Deze was voorzien van een injectiemotor met multikleppentechniek en leverde 160 pk. Met de sterk aangepaste rallyvarianten boekte Ari Vatanen grote successen, wat de populariteit van de 405 flink opstuwde. Uiteindelijk wist Peugeot wereldwijd 5 miljoen 405's aan de man te brengen.

Peugeot 307: hatchback met suv-trekjes



Aan het begin van de 21ste eeuw zat de MPV aan de toppen van zijn roem. Met het ontwerp en de praktische bruikbaarheid van de 307 haakte Peugeot daar handig bij aan. De auto was relatief hoog voor een hatchback, wat veel interieurruimte opleverde. De SW-versie werd zelfs leverbaar met zeven zitplaatsen, al is de achterste zitrij uitsluitend geschikt voor kleine kinderen. Verder viel de 307 op door zijn grote, hoge voorruit, die een uitstekend zicht opleverde. Een van de technische hoogtepunten van de Peugeot 307 was de 2.0 HDi-motor met roetfilte. Dit was een van de schoonste diesels van die tijd. De Peugeot 307 was niet alleen leverbaar als 3-deurs en 5-deurs hatchback en 5-deurs SW, maar ook als Coupé-Cabriolet. Deze beschikte over een metalen klapdak. De verschillende carrosserievarianten waren samen goed voor 3,7 miljoen verkochte exemplaren.

Peugeot 308: opgeschoond en afgevallen



Twee modelgeneraties later was het de Peugeot 308 die in 2014 Auto van het Jaar werd. Deze tweede 308 brak met de traditie om een nieuwe modelgeneratie een nieuw eindcijfer in de modelnaam te geven. Dat had alles te maken met de weinig succesvolle Peugeot 309 die in de jaren 80 het levenslicht zag, maar eigenlijk ontworpen was als Talbot. Met de introductie van de 308 in 2014 slaakten alle Peugeot-fans een zucht van verlichting, want gelukkig nam Peugeot met de nieuwe 308 nadrukkelijk afstand van diens voorganger. Die was nogal zwaarlijvig en ook het ontwerp was geen toonbeeld van elegantie. De nieuwe Peugeot 308 was ten opzichte van zijn voorganger tot wel 160 kg afgevallen. Daarnaast viel de auto op door zijn zeer clean ontworpen interieur met hoog geplaatste dashboard en laag staande stuur. De 308 SW met zuinige HDi-motor werd in Nederland ongekend populair onder leaserijders en schopte het tot bestverkochte auto van 2015.

Peugeot 3008: eerste suv van het jaar



Peugeot hoefde na 2014 niet lang te wachten op de volgende Auto van het Jaar-onderscheiding. In 2017 was het de beurt aan de 3008, de eerste suv die Auto van het Jaar werd. Anders dan de oude 3008, die altijd heeft geworsteld met zijn uiterlijk, werd de 3008 juist geroemd om zijn design. Daarnaast pakte de suv punten met zijn ruime, fraaie interieur en zijn uitstekende allround-eigenschappen. Sinds zijn introductie zijn er al 900.000 stuks van de nieuwe 3008 verkocht.