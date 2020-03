Waarom de coronacrisis Volkswagen 2 miljard euro per week kost

Als de uitbraak van het coronavirus niet snel onder controle wordt gebracht, moet Volkswagen Group mensen ontslaan. Dat zei Diess tegen de Duitse televisiezender ZDF. "Buiten China verkopen we helemaal niets, terwijl we wel gewoon onze vaste kosten hebben: ongeveer 2 miljard euro per week. We moeten daarom gaan nadenken over hoe we de productie anders kunnen inrichten, met medewerkers die een veilige afstand van elkaar bewaren, betere hygiëne en een manier om op grote schaal te desinfecteren."



Productie stilgelegd



De Volkswagen Group - Audi, Bentley, Bugatti, Porsche, Lamborghini, Seat, Skoda en Volkswagen - heeft wereldwijd 124 fabrieken, waarvan 72 in Europa en 28 in Duitsland. Eerder deze maand heeft het concern de productie stilgelegd als gevolg van de coronacrisis. Vorig jaar produceerde de Volkswagen Group bijna 11 miljoen voertuigen. Het concern is ook eigenaar van motormerk Ducati en MAN- en Scania-trucks.

Terugkerende vraag in China



In China begint de vraag naar auto's weer langzaam op te komen (zit nu op ongeveer 50 procent van wat het was), aangezien de lockdown daar langzamerhand wordt versoepeld. Maar in Europa en de Verenigde Staten - twee van de belangrijkste markten voor de Volkswagen Group - lijkt de corona-uitbraak eigenlijk nog maar net te beginnen.

Gedwongen ontslagen



Vorig jaar haalde de Volkswagen Group een omzet van 252,6 miljard euro met een operationele winst van 14,7 miljard euro. Topman Diess denkt dat Volkswagen het wel een paar weken kan volhouden, maar daarna zijn structurele maatregelen nodig, zoals gedwongen ontslagen. Verkoopdirecteur Jürgen Stackmann ziet de toekomst wel positief tegemoet. Hij verwacht deze zomer alweer een stabiele Duitse automarkt.