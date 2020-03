'Formule 1-seizoen teruggeschroefd naar 15 tot 18 races'

Achter de schermen werken de organisatoren van de Formule 1 koortsachtig aan een oplossing. Topman Chase Carey denkt in het gunstigste geval pas in de zomer te kunnen starten met het seizoen 2020, dat waarschijnlijk wordt ingekort naar 15 tot 18 races. De uitdaging is om zoveel mogelijk races in zo'n kort mogelijke tijd te rijden. De Formule 1-organisatie denkt aan ingekorte raceweekenden (het schrappen van de vrije training op de vrijdag) en races in 2021 (twee tot drie in januari).

Met dezelfde auto's



Eerder al werd bekendgemaakt dat de nieuwe technische reglementen voor 2021 zijn uitgesteld naar 2022. Dat betekent dat het seizoen 2021 met dezelfde auto's wordt verreden als het seizoen 2020, waardoor er in de winter niet getest hoeft te worden. Het idee is om het seizoen 2020 te laten eindigen in januari of februari, waarna één of twee maanden later het volgende seizoen gewoon in maart van start gaat in Melbourne (Grand Prix van Australië).

Grand Prix van Australië



De race in Australië stond dit jaar op het punt van beginnen toen hij werd afgelast. Bij een teamlid van McLaren was het coronavirus vastgesteld, waarna het team zich terugtrok. Later bleek ook een fotograaf besmet te zijn. De organisatie draalde vervolgens veel te lang en hakte vlak voor het begin van de vrije trainingen de knoop door. De Grand Prix van Australië werd afgelast. En in de weken daarna werd ook een tijdelijke streep door de races in Bahrein, Vietnam, Nederland, Spanje, Monaco en Azerbeidzjan gehaald. De Grand Prix van China was al uitgesteld.

Bernie Ecclestone



Voor nu is de eerste race van het nieuwe Formule 1-seizoen de Grand Prix van Canada, die op 14 juni in de agenda staat. Normaal gesproken is er een zomerstop in de Formule 1, maar die wordt nu overgeslagen. De organisatie blijft positief en hoopt in de zomermaanden een aantal races in te halen. Voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone is sceptisch. Hij zou het seizoen 2020 gewoon schrappen en acht de kans klein dat het de organisatie lukt om de racekalender om te gooien.