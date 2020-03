Deze BMW 750i-monstertruck kun je huren!

Kost wat, maar dan heb je ook wat. De Russische eigenaar van de Valkyrie 766 gaat er prat op dat zijn creatie de luxe van een BMW 7-serie combineert met extreme offroadcapaciteiten. Als je door de blubber banjert, wordt je achterwerk dus lekker op temperatuur gehouden door verwarmde, met leer beklede stoelen. Waarschijnlijk is zelfs de kenmerkende stilte in de BMW-cabine behouden, want als we de Valkyrie 766-website zo lezen - ons Russisch is wat roestig - dan is de originele M70-V12 met 300 pk nog present.

Militaire GAZ-66



De Valkyrie 766 is in 2010 gebouwd. De Russische eigenaar had toen kennelijk de behoefte om een BMW 750i te combineren met een militaire GAZ-66. Die vierwielaangedreven vrachtwagen werd geïntroduceerd in 1964 en bleef in productie tot en met 1999. In die tijd zijn er ongeveer 1 miljoen exemplaren gebouwd, met name voor de legers van de Sovjet-Unie. De GAZ-66 heeft een ijzersterke reputatie, gebaseerd op zijn simpele techniek, zijn betrouwbaarheid en zijn offroadcapaciteiten.

Automobiele Frankenstein



Denk je eens in hoeveel moeite het gekost moet hebben om deze automobiele Frankenstein te construeren. Het resultaat is even komisch als indrukwekkend. Deze monsterlijke BMW 7-serie heeft vierwielaandrijving, sperdifferentiëlen op de voor- en achteras en ballonbanden waar je u tegen zegt. Met de bullbar voorop kun je zowat een huis tegen de vlakte duwen. En de lier redt je als je onverhoopt vast komt te zitten in de modder, wat ons niet erg waarschijnlijk lijkt.

Je kunt hem huren



Zoals gezegd, de Valkyrie 766 kun je huren. Helaas gaat dat in de huidige coronatoestand even niet, want daarvoor zou je naar Rusland moeten reizen; naar een plaatsje op zo'n vier uur rijden ten zuidwesten van Moskou. Wil je de 7-serie maximaal 2 uur meenemen, dan ben je 73 euro kwijt. Langer boenderen door de bossen kan natuurlijk ook. Je kunt de Valkyrie tot wel 24 uur lang huren, maar dat kost je dan 400 euro. Gewoon delen door vier, want zoveel personen passen er met gemak in.