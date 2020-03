Top en flop: Het goede en slechte nieuws van deze week

+ Plus - Dit Audi-kleurboek ... euhm ... kleurt je dag

Komiek Jochem Myjer heeft zijn kinderen al 'achter het behang' geplakt, maar om nou te voorkomen dat jullie dat ook willen doen, heeft Audi een gratis kleurboek op internet gezet. Zo kun je in deze vervelende (en saaie) coronatijd alvast je gedroomde Audi R8 samenstellen. Met kleurpotloden. Op papier.

+ Plus - Yippee, de Polestar 2 is in productie gegaan

Waarom we daar zo over juichen? Omdat het momenteel redelijk bijzonder is dat auto's in productie gaan. De Polestar 2 wordt dan ook in China gebouwd, waar de lockdownmaatregelen al weer iets versoepeld zijn. Als het goed is komen de eerste Polestar 2's in juli in Nederland aan. Het eerste elektrische model van Volvo moet een geduchte concurrent voor de Tesla Model 3 worden.

+ Plus - De Toyota GT86 krijgt zowaar een opvolger

De Toyota GT86 verkoopt voor geen meter. Waarom zijn we dan toch zo blij dat hij een opvolger krijgt? Omdat de GT86 een ontzettend leuke sportwagen is. En omdat het Toyota kennelijk niet uitmaakt dat ze er toch weinig van zullen verkopen. De GT86 is een imagobooster. Net als de knotsgekke GR Yaris en de GR Supra.

- Min - Blijf met je tengels van andermans auto af!

Sorry voor die uitbarsting, maar van vandalisme worden we zó kwaad. Vergelijkingssite Independer becijferde dat er in 2019 bijna 35.000 keer een auto werd vernield. Denk daarbij aan het eraf trappen van een buitenspiegel, het met een sleutel krassen aanbrengen in de lak, het ombuigen van een antenne, noem maar op. Kortom, enorm asociaal gedrag, dat wat ons betreft keihard bestraft mag worden.

- Min - De coronacrisis is nog steeds klote

Het lijkt erop dat de coronacrisis nog lang niet voorbij is. En dat heeft enorme gevolgen voor het bedrijfsleven. Om het bij de autobranche te houden: zowat alle autofabrieken zijn dicht, de verkopen hebben in maart al een flinke knauw gehad, het gros van de rijscholen rijdt niet meer, het Goodwood Festival of Speed en de Indy 500 worden uitgesteld, en nog veel meer.