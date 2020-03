Waarom de Lamborghini Aventador SVJ een horrorauto is

Uit documenten van de Amerikaanse National Highway Traffic Safety Administratium (NHTSA) blijkt dat er zesentwintig Lamborghini Aventador SVJ's terug moeten naar de dealer. En de reden is zo Italiaans als maar kan. Het blijkt dat een nieuwe productiemedewerker van Lamborghini zijn taak niet goed genoeg uitgelegd heeft gekregen. Daardoor heeft hij consequent de binnenste deurhendels niet juist gemonteerd, waardoor ze sneller kapotgaan. Mocht dat gebeuren, dan kunnen de mensen in de Lamborghini Aventador SVJ niet meer naar buiten.

Twee fantastische maanden



Het waren twee fantastische maanden voor de nieuwe medewerker, want na december 2019 en januari 2020 is hij vast ontslagen. Eind januari kwamen kwaliteitsmedewerkers van Lamborghini er namelijk achter dat een paar Aventador SVJ's - die net van de band waren gelopen - niet functionerende deurhendels hadden. Een onderzoek leidde naar de nieuwe werknemer, die helemaal niet door had dat hij iets fout had gedaan. Lamborghini roept alle in december en januari gebouwde Aventador SVJ's terug.

Superveloce Jota



De Lamborghini Aventador is al sinds 2011 op de markt. Hij wordt momenteel alleen nog gebouwd als Aventador S en Aventador SVJ. Die laatste is de overtreffende trap van de hardcore Aventador SV, waarbij de twee letters staan voor 'superveloce'. De J in Aventador SVJ komt uit de jaren zeventig, toen Lamborghini-testrijder Bob Wallace wilde gaan racen met de Miura. Hij ontwikkelde eigenhandig de Miura Jota, wat Italiaans is voor Miura J. Waarom die letter? Omdat het FIA-reglement toen een bijlage J had, waarin de diverse raceklassen werden beschreven.

Aventador SVJ ook als Roadster



Lamborghini bouwt negenhonderd exemplaren van de Aventador SVJ (in Nederland kost hij 550.000 euro) en nog eens achthonderd van de Aventador SVJ Roadster. Beide worden aangedreven door een 6,5-liter atmosferische V12 met 770 pk en 720 Nm. Ter vergelijking: de 'reguliere' Aventador S komt tot 740 pk en 690 Nm. Dat is niet heel veel minder, maar de Aventador SVJ heeft als voordeel dat hij lichter is (1525 kilo) en een extreem aerodynamicapakket met zich meedraagt.

Aerodinamica Lamborghini Attiva



Hij blaast in 2,8 seconden van stilstand naar 100 km/h, slecht al na 9 seconden de 200 km/h-barrière en haalt een topsnelheid van 350 km/h. Met dank aan onder meer zijn Aerodinamica Lamborghini Attiva-systeem (actieve aerodynamica) is de Aventador SVJ niet alleen in een rechte lijn snel. In 2018 zette hij een tijd van 6:44,97 minuten neer op de roemruchte Nordschleife van de Nürburgring. De vorige recordhouder was de Porsche 911 GT2 RS, die 3 seconden meer nodig had.