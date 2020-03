Coronavirus: Goodwood Festival of Speed wordt later gehouden

Organisator Charles Gordon-Lennox, de graaf van Richmond en eigenaar van het landgoed Goodwood, zei vandaag: "In de laatste paar weken hebben we - samen met alle deelnemers - gekeken of het mogelijk is om het Goodwood Festival of Speed in het oorspronkelijke weekend in juli te houden. Maar door de onzekerheid over de uitbraak van het coronavirus moeten we het festival helaas uitstellen. We weten simpelweg niet of de coronasituatie in juli verbeterd zal zijn of niet. Ik kijk ernaar uit om jullie later dit jaar op Goodwood te verwelkomen voor wat het beste festival ooit gaat worden." De graaf van Richmond liet weten dat mensen die al tickets hebben die gewoon later dit jaar kunnen gebruiken.

Heuvelklim van Goodwood



Het Goodwood Festival of Speed werd in 1993 voor het eerst gehouden; met opzet in juli, om zo gebruik te maken van de zomerstop in de Formule 1. In de eerste jaren kwamen er enkele tienduizenden mensen naar het landgoed Goodwood. Vorig jaar waren dat er meer dan 200.000. Tijdens het Festival of Speed staat de heuvelklim centraal: een grote variëteit aan straatauto's en racewagens rijdt Goodwood Hill op, soms getimed, soms niet. Recordhouder is de Franse coureur Romain Dumas, die in 2019 een ongelofelijke tijd van 39,9 seconden neerzette in zijn volledig elektrische Volkswagen ID. R.



Goodwood Revival



De graaf van Richmond is ook het brein achter de Goodwood Revival, die ieder jaar in september wordt gehouden op het Goodwood Circuit. Een weekend lang worden er historische races gehouden, met in de hoofdrol wagens uit de periode 1948 tot en met 1966, toen er op het Goodwood Circuit nog actief werd geracet. Tijdens de Goodwood Revival mogen er geen nieuwe auto's op het terrein. Ook is het de bedoeling dat bezoekers klassieke kleding dragen. Dit alles om een fantastische retrosfeer te creëren. Zoals het er nu naar uitziet, gaat de Goodwood Revival in september gewoon door.