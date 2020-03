Hoe we dat weten? Omdat het Instagram-account Allcarnews een geheime productpresentatie boven water wist te krijgen, waarop de nieuwe Toyota werd aangekondigd. De GR86 komt op een nieuw platform te staan, heeft nog steeds achterwielaandrijving, maar krijgt een klap meer vermogen. De huidige GT86 haalt 200 pk uit een atmosferische 2,0-liter motor. In de GR86 komt waarschijnlijk een 2,4-liter turboblok te liggen met een vermogen van tussen de 250 en 260 pk. Beide motoren komen van Subaru en hebben een boxer-layout.

Turbomotor met meer koppel



De kritiek op de Toyota GT86 / Subaru BRZ was altijd dat het model te weinig kracht had. Zijn 200 pk komen pas bij 7000 tpm vrij, dus moet de atmosferische motor flink op toeren worden gehouden. Het voordeel van de nieuwe turbokrachtbron is dat er meer koppel beschikbaar is en dat het vermogen op een explosievere manier wordt afgegeven. De nieuwe Toyota GR86 komt waarschijnlijk op het TNGA-platform van de kersverse Toyota Yaris te staan, dat ook geschikt is voor achterwielaangedreven auto's.

Hogere prijs



Waarschijnlijk komt de GR86 er een stuk aantrekkelijker uit te zien dan de ietwat suffe GT86. Bovendien gaat Toyota veel werk maken van het interieur, dat bij de GT86 behoorlijk goedkoop oogde. Helaas gaat vooral de 2,4-liter motor zorgen voor een toename in prijs. In Nederland zal de GR86 zeker weten een BPM-boete krijgen vanwege de hogere CO2-uitstoot. Toyota moet in die zin oppassen, want de GT86 (die in 2019 uit de Nederlandse leveringsprogramma is geschrapt) zat qua prijs al akelig in de buurt van de GR Supra, die begint bij 61.995 euro.

Gazoo Racing



De Toyota GT86 en Subaru BRZ werden in 2012 gelanceerd. Hun toekomst was lange tijd onzeker, vanwege de enorm tegenvallende verkopen. Toyota-directeur Akio Toyoda gelooft echter in sportieve modellen die het saaie imago van Toyota kunnen opvijzelen. Onder zijn leiding heeft het Japanse merk het Gazoo Racing-sportlabel in het leven geroepen. Daaronder vallen nu de GR Supra - die een broertje is van de BMW Z4 - en de GR Yaris. Die laatste is een verrassend extreme (en veel te dure) homologatiespecial, waarmee Toyota echt lef toont.