Cupra: Is het sportmerk van Seat een beetje populair eigenlijk?

Waarschijnlijk heeft Seat een beetje met de cijfers gegoocheld en ook gewoon de Seat Leon Cupra op de hoop gegooid. Want om de verwarring nog groter te maken, werd die gewoon nog als Seat verkocht. Hoe dan ook, het modellengamma van Cupra is inmiddels flink uitgebreid, want eerder dit jaar zijn de Cupra Leon, Cupra Leon Sportstourer en Cupra Formentor geïntroduceerd. Waarbij die laatste het eerste en vooralsnog enige eigen Cupra-model is, want er is geen Seat-variant van.

Weer verkooprecord voor Seat



Seat heeft overigens goed geboerd in 2019. Onder de streep bleef een winst van 346 miljoen euro over (plus 17,5 procent), op een omzet van 11 miljard euro (plus 12 procent). Het Spaanse volumemerk zette wederom een verkooprecord met een totale productie van 574.000 auto's (plus 11 procent). Aanjagers van de hogere winst waren vooral de Arona, Ateca en Tarraco, waarop Seat een betere marge pakt dan op zijn andere modellen. De drie suv's waren goed voor 44 procent van de totale verkopen.

Elektrische Seat El-born



Voor 2020 wil Seat logischerwijs geen voorspellingen doen. De coronacrisis heeft zowat de hele auto-industrie lamgelegd en daar gaat Seat ook zeker de gevolgen van ondervinden. Daarom heeft het bedrijf besloten om zijn debuut op de Chinese markt uit te stellen. Op het programma voor 2020 en 2021 staat de lancering van vijf nieuwe elektrische en plug-in hybridemodellen. Seat komt met zijn eigen versie van de Volkswagen ID.3 - de Seat El-born - en met stekkervarianten van de Leon, Tarraco en Cupra Formentor.