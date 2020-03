Staat je auto stil? Lees hier wat je doet met je autoverzekering

Een autoverzekering is verplicht. Elke auto in Nederland met een kenteken moet minimaal een WA-verzekering hebben. Zo ben je verzekerd als je schade maakt met jouw auto bij een ander. Heb je geen verzekering? Dan kun je een flinke boete krijgen. Ook al staat je auto stil.

Hoe kan je besparen op je autoverzekering?



Wil je de komende weken toch besparen op je autoverzekering, omdat je zeker weet dat je de auto de komende tijd niet gebruikt? Dan kun je ervoor kiezen om je kenteken te schorsen. Dit kun je via de RDW regelen, maar dat is niet gratis. Voor auto's tot 15 jaar oud betaal je hier ongeveer 70 euro voor. Als je kenteken geschorst is, betaal je geen wegenbelasting meer, hoef je je auto niet APK te keuren en ben je niet verplicht je auto te verzekeren. Houd er wel rekening mee dat je auto dan niet de openbare weg op mag en ook niet verzekerd is voor brand en diefstal.



Autoverzekering vergelijken

Denk je dat je de auto de komende tijd wél nodig gaat hebben? Dan kun je het kenteken dus beter niet schorsen. Daarbij is het ook niet zo goed voor je auto als hij te lang stilstaat. Rij er daarom eens in de paar weken een stukje mee. Wil je toch minder betalen voor je verzekering? Een keer per jaar je autoverzekering vergelijken, kan vaak voor een leuke besparing zorgen.