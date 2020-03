Geen opvolger van de 6-serie



De ontwikkeling van de BMW 8-serie - productiecode: E31 - begon al in 1981. Hij moest geen opvolger worden van de aloude 6-serie, maar in een hoger segment strijden met de coupéversies van de Mercedes-Benz S-Klasse. Ter vergelijking: in 1989 kon je een BMW 635CSi kopen voor omgerekend 65.000 euro. De 850i had een vanafprijs van meer dan 110.000 euro.

De oorlog in Irak



In eerste instantie leverde BMW de 8-serie alleen als 850i, met een 5,0-liter V12 met 300 pk. Er was veel interesse voor de grote coupé, maar de verkopen storten al snel in als een kaartenhuis. De economie raakte in een recessie en door de oorlog in Irak schoten de brandstofprijzen door het dak. Als antwoord daarop stelde BMW de 'betaalbaardere' 840Ci voor.

Achtcilinder was weinig geliefd



Het model werd geen succes. Van alle gebouwde BMW 8-series - ruim 30.000 - zijn er slechts 7000 met V8 geleverd. De 840Ci was er in twee smaken: met 4,0-liter V8 (286 pk en 400 Nm) en met 4,4-liter V8 (286 pk en 420 Nm). De 850i werd rond 1994 omgedoopt tot 850Ci en kreeg van BMW een 5,4-liter in plaats van een 5,0-liter V12. Het vermogen ging omhoog van 300 pk naar 326 pk.

Een echte M

Het absolute topmodel van de 8-serie werd van 1992 tot en met 1996 gebouwd: de door BMW M ontwikkelde 850CSi, met een 5,6-liter V12 met 381 pk en 550 Nm. Je kunt een 850CSi herkennen aan zijn vier ronde uitlaatpijpen (die van de 850i zijn vierkant), zijn speciale M-spiegels en zijn diepere kinspoiler. Revolutionair is de toepassing van Aktive Hinterachskinematik (alleen op de Europese modellen). Oftewel, een meesturende achteras.

Enige BMW M8-prototype



Begin jaren negentig had BMW plannen voor een echte Ferrari-killer: de M8. Het enige prototype dat ooit is gebouwd had een 550 pk sterke versie van de 850CSi-V12 voorin. Lange tijd werd gedacht dat BMW de auto had vernietigd, maar in 2010 dook hij ineens op in een tijdschriftreportage. Je kunt zien dat de M8 nooit productierijp was: hij heeft niet eens koplampen.

BMW 8-serie Cabriolet

BMW had de cabrioversie van de 8-serie al klaar toen op het laatste moment de stekker uit het project ging. Een van de overgebleven auto's staat in het BMW Museum in München. Daarbij bouwde BMW achttien prototypes van een instap-8-serie: de zescilinder 830i. Op één na zijn ze allemaal vernietigd.

McLaren F1



De V12 in de 850i heet M70B50; die in de 850CSi heet S70B56. De 6,1-liter V12 in de McLaren F1 is door BMW ontwikkeld en gaat door het leven als S70/2. Hij is in de basis gebaseerd op de M70-V12 uit de 850i, maar is voor het grootste deel volledig nieuw. Hij deelt bijvoorbeeld veel techniek met de S50B30-zescilinder lijnmotor uit de BMW M3 (E36). De McLaren F1-V12 levert 627 pk en 650 Nm koppel.



Alpina B12 5.7 Coupé



Voor wie de 850CSi niet genoeg was, had BMW-tuner Alpina twee alternatieven: de B12 5.0 en B12 5.7. Van die laatste zijn maar 57 stuks gebouwd. Ze hebben een 5,7-liter V12 met 416 pk en 570 Nm koppel. De Alpina B12 5.7 gaat in 5,9 seconden naar 100 km/h en haalt een topsnelheid van 300 km/h. De BMW 850CSi is afgeregeld op 250 km/h.