Nieuwe V6 in Aston Martin Valhalla wordt sterkste Aston Martin-motor

Specifieker is Aston Martin niet, dus pakken we het modellengamma van de fabrikant erbij. Want momenteel is de twinturbo V12 uit de DBS Superleggera de sterkste, met een vermogen van 725 pk en 900 Nm koppel. We gaan er althans vanuit dat Aston Martin niet de knotsgekke Valkyrie meerekent, die in een oplage van 150 stuks wordt gebouwd (plus nog 25 circuitversies). De atmosferische en hoogtoerige V12 in die hypercar komt tot een vermogen van 1000 pk.

Tadek Marek



Zijn kleinere broertje Valhalla komt pas in 2022 op de markt. Voor de aandrijving zorgt deze geblazen zescilinder, die - geholpen door een hybridesysteem - sowieso meer dan 725 pk gaat leveren. De krachtbron wordt aangeduid als TM01, waarbij de letters staan voor de Poolse ingenieur Tadek Marek, die in de jaren vijftig en zestig de roemruchte zescilinder lijnmotor van de Aston Martin DB5 ontwikkelde en ook de achtcilinder van de V8, Virage en Vantage.

Aston Martin Vanquish



De V6 van de Valhalla is zo compact mogelijk opgebouwd, met de turbo/turbo's tussen de twee cilinderrijen. Volgens Aston Martin weegt de krachtbron minder dan 200 kilogram en wordt hij ook in andere modellen dan de Valhalla ingebouwd, zoals de aankomende Vanquish, die een concurrent moet worden voor de Ferrari F8 Tributo, Lamborghini Huracán Evo en McLaren 720S. Aston Martin-topman Andy Palmer noemt de nieuwe motor "de toekomst van Aston Martin".