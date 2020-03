Mercedes GLA gaat een grote koffer geld kosten

De koffer die op de foto hierboven is afgebeeld in de bagageruimte van de Mercedes GLA, is geen overbodige luxe wanneer je de compacte suv bij de Mercedes-dealer contant wilt afrekenen. Na overdracht van bijna 50.000 euro is de GLA van jou, en is de koffer leeg. Maar alleen op voorwaarde dat je voor de goedkoopste motorvariant van de GLA hebt gekozen, in de goedkoopste uitvoering en gespeend van iedere hebberig makende optie. Vooruit: metallic lak op je kersverse GLA kan er voor die 50.000 euro nog net vanaf.

Geen verrassing: de GLA is een dure auto

Dat de nieuwe Mercedes-Benz GLA geen koopje zou worden, viel eigenlijk wel te verwachten. De prijsstelling van de iets langere Mercedes GLB was enkele maanden immers ook even schrikken. Op drie tientjes na, kost de instapversie van de GLB-klasse namelijk al bijna 51.000 euro. Dat Mercedes de vanafprijs van de nieuwe Mercedes GLA net onder de 50.000 euro heeft weten te houden, is vanuit dat oogpunt bekeken haast een opluchting.

Vooralsnog vier motorvarianten

De Mercedes GLA is natuurlijk niet veel anders dan een iets ingekorte GLB, met ruimte voor vijf personen en een paar koffers. De GLB is tegen meerprijs ook verkrijgbaar met een derde bank - als zevenzitter. Vooralsnog staan er voor de nieuwe Mercedes GLA vier verschillende motorvarianten in de prijslijst vermeld. De GLA 200 en 250 hebben allebei een benzinemotor, op diesel zijn de GLA 200 d en 220 d verkrijgbaar. Ze hebben allemaal een automatische versnellingsbak met dubbele koppeling. Je kunt er natuurlijk vergif op innemen dat het motorenaanbod voor de compacte Mercedes-suv op korte termijn zal worden uitgebreid. Zo heeft Mercedes al een sportieve versie van de nieuwe GLA aangekondigd: de Mercedes-AMG GLA 45 4Matic+. Met 421 pk!

Alle prijzen op een rij

- GLA 200 (1.3 benzine, 163 pk, 7G-DCT-transmissie) 49.245 euro

- GLA 250 (2.0 benzine, 224 pk, 8G-DCT-transmissie) 52.637 euro

- GLA 250 4Matic (vierwielaandrijving) 59.055 euro

- GLA 200 d (2.0 diesel, 150 pk, 8G-DCT-transmissie) 53.955 euro

- GLA 200d 4Matic (vierwielaandrijving) 59.977 euro

- GLA 220 d (2.0 diesel, 190 pk, 8G-DCT-transmissie) 60.200 euro

- GLA 220 d 4Matic (vierwielaandrijving) 64.816 euro