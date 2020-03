Kleuren met Callum: Deze Aston Martin-kleurplaten zijn tof

Ian Callum is een held. De 65-jarige Schot heeft een gouden pennetje en is verantwoordelijk voor een paar van de mooiste autodesigns ooit. Bij Aston Martin tekende hij de DB7 en de Vanquish, waarvan Callum nu een soort 'remaster' op de markt heeft gebracht: de Vanquish 25. Ook was Callum betrokken bij de eerste generatie DB9 en Vantage.

Af van het retrodesign



Als ontwerpdirecteur bij Jaguar keerde Callum zich af van het retrodesign van de X-Type, S-Type en XJ. Onder zijn leiding ging het roer de andere kant op, met de prachtige nieuwe XJ, de F-Type en recentelijk de I-Pace. In 2019 hield Callum het voor gezien bij Jaguar. Hij wilde graag de vrijheid om zijn eigen projecten op te starten. Dat deed hij met Callum Design.

Aston Martin Vanquish 25



Zijn eerste creatie is de Aston Martin Vanquish 25. In samenwerking met tuner R-Reforged worden er vijfentwintig gebouwd. Hij is subtiel gewijzigd ten opzichte van de originele Vanquish: met luchtinlaten op de plek van de mistlampen, roosters op de motorkap, andere achterlichten en een kofferbak spoiler. In het interieur valt op dat de achterbank is weggehaald.



Prijs van 550.000 pond



Voorin ligt nog steeds een 5,9-liter atmosferische V12. In de Vanquish en Vanquish S leverde die respectievelijk 467 en 528 pk. De heren en dames van R-Reforged hebben er nog 61 pk meer uit weten te peuteren, vooral een totaal van 589 pk. Het bedrijf regelt overigens een Vanquish voor je als je die niet hebt. Dat zit bij de prijs van 550.000 pond inbegrepen.

Olifant en papegaai



Daarmee is de Aston Martin Vanquish 25 dus 550.000 pond duurder dan deze kleurplaten, want die zijn gratis te downloaden via de Callum Design-website. Er zijn er drie. Op de eerste staat de Vanquish 25 geparkeerd voor een dure villa, op de tweede rijdt hij op een provinciale weg en op de derde wordt hij gewassen ... door een olifant en een papegaai.