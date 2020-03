Tata Nano: Goedkoopste auto ter wereld duikt op in Nederland

Waarom weten we niet, maar iemand heeft deze Nano in 2013 naar Nederland verscheept. Hij was gloednieuw, maar werd pas twee jaar later op kenteken gezet. De huidige eigenaar zegt er alleen in de zomermaanden mee te rijden en dat vertaalt zich in een kilometerstand van niet meer dan 32.000. De auto staat maar wat te staan, schrijft hij, dus mag hij weg.

Nieuwprijs van 1500 euro



Het stuur van de Tata zit rechts, met links daarnaast - op de middenconsole - een paar instrumenten. Luxe is er logischerwijs niet, al heeft deze Nano wel airconditioning. In India kostte het standaardmodel in 2008 precies 100.000 roepie, wat toen overeenkwam met zo'n 1500 euro. Voor deze zilverkleurige Nano wil de eigenaar nog 1250 euro hebben.

Gigantisch geflopt



De Tata Nano is in India gigantisch geflopt. Het idee was goed: een betaalbare auto ontwikkelen voor de vele Indiërs die gebruikmaken van een motorfiets. Tata gebruikte zo min mogelijk staal voor de Nano en paste een reeks andere besparingen toe: de wielen hebben maar drie moeren, op vroege modellen kan de kofferklep niet open (de bagage moet via het interieur naar binnen) en de basisuitvoering had slechts één buitenspiegel.

De verwachtingen waren hooggespannen. Tata had gedacht 250.000 Nano's per jaar te kunnen verkopen, maar de realiteit was anders. In het fiscale jaar 2011/2012 werd de top bereikt - bijna 75.000 stuks - daarna zakte de populariteit genadeloos in. Dat de prijs van de Nano gestaag omhoog ging naar 215.000 roepie in 2017 (bijna 3000 euro) hielp ook niet. Uiteindelijk bleef de verkoopteller staan op zo'n 300.000 exemplaren.

Gewoon te duur



Voor de meeste Indiërs was de Nano gewoon te duur. Daarbij kreeg het wagentje al snel het imago voor arme sloebers te zijn en had het een aantal kwaliteitsproblemen. In 2010 verlengde Tata de garantie van anderhalf jaar na vier jaar. Dit om klanten gerust te stellen nadat meerdere Nano's in de brand waren gevlogen.

0-60 km/h in 30 seconden



De Nano wordt aangedreven door een 0,6-liter atmosferische tweecilinder met 38 pk en 51 Nm. Het benzinemotortje ligt achterin en drijft via een handgeschakelde vierbak de achterwielen aan (een automaat was optioneel). Voor de acceleratie moet je de Nano niet hebben. Hij heeft 30 seconden (!) nodig om een snelheid van 60 km/h te bereiken.