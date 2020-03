Top en flop: Het goede en slechte nieuws van deze week

+ Plus – Volkswagen maakt klassieke Bully elektrisch

Voor de zeventigste verjaardag van de Bully – de T1 Transporter – combineert Volkswagen het heden met het verleden. Deze e-Bully heeft een elektrische aandrijflijn gekregen. Dat zijn bereik maar 200 kilometer groot is, is een beetje jammer. Kun je hem wat minder goed als camper gebruiken ...

+ Plus – Aston Martin Valkyrie eindelijk de weg op

Petje af voor Aston Martin, want de aankomende Valkyrie is knettergek. Op een goede manier. Een hypercar zoals de Valkyrie gaan we in de toekomst namelijk niet meer zien. Hij koppelt een V12 aan een elektromotor en is 1160 pk sterk. Nog beter: zijn krachtbron draait maximaal 11.000 tpm.

+ Plus – Tesla Model Y is zowaar te vroeg

De levering van de Tesla Model 3 was een ramp. Topman Elon Musk had veel meer beloofd dan hij waar kon maken en zijn bedrijf kon in de eerste maanden niet snel genoeg auto’s bouwen. De Tesla Model Y lijkt dat probleem niet te hebben. Hij komt maanden eerder op de markt dan gepland.

- Min – Geen Formule 1 op Zandvoort

Althans, niet in de maand mei. Vanwege de uitbraak van het coronavirus is de Formule 1-race op het Circuit Zandvoort uitgesteld. En dat geldt inmiddels ook voor de 24 uur van Le Mans, de Mille Miglia, het Concorso d’Eleganza Villa d’Este en de International Amsterdam Motor Show.

- Min – Multimediasystemen zijn gevaarlijk

Want Britse onderzoekers concluderen dat het bedienen van een multimediasysteem enorm afleidt tijdens het rijden. Het maakt daarbij niet uit of de persoon achter het stuur spraakbesturing gebruikt of een touchscreen, zijn of haar reactietijd is nog slechter dan van iemand die gedronken heeft.