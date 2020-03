Bentley Mulsanne-opvolger: Komt er een suv boven de Bentayga?

Volgens Hallmark is de wereldwijde markt voor absolute topsedans gedaald naar zo’n 1000 auto’s per jaar, verdeeld over de Bentley Mulsanne en Rolls-Royce Phantom. “Als je kijkt naar de nieuwe Mulsanne-verkopen, dan ging 90 procent naar Chinezen onder de veertig en Amerikanen boven de zestig. Dat is een uitstekende markt, maar ook een krimpende markt. Ik denk dat onze Amerikaanse klanten nu eerder voor een Flying Spur of Bentayga zouden gaan. En als we een luxere suv boven de Bentayga zouden aanbieden, dan kiezen al onze Chinese Mulsanne-kopers geheid daarvoor.”



Recordaantal Bentley's



Bentley leverde vorig jaar een recordaantal auto’s af: 11.006. De Bentayga was verantwoordelijk voor bijna de helft daarvan. En toch denkt Hallmark dat Bentley nog niet z’n volle potentieel benut. Tegen het Britse autotijdschrift Car zei hij: “We zouden graag een nog luxere, nog grotere Bentayga maken. Houd onze kanalen in de gaten. Onze ambitie is om het prijsverschil [met de Rolls-Royce Cullinan] te dichten.” De vanafprijs van de Bentayga begint onder de twee ton. Voor een Cullinan moeten je zakken minimaal 400.000 euro diep zijn.

Aloude 6,75-liter V8



De Bentley Mulsanne neemt afscheid met de 6.75 Edition, genoemd naar zijn 6,75-liter V8. Die motor werd al in 1959 geïntroduceerd (in de Bentley S2) en heeft in de tussentijd uiteraard meerdere malen een update gehad. In 1998 moest de 6,75-liter V8 het veld ruimen. De Arnage maakte toen gebruik van een veel modernere achtcilinder van BMW. Een jaar later kwam de oude Bentley-V8 echter weer terug. Niet omdat er vanuit klanten veel vraag naar was, zoals de pr-afdeling beweerde, maar omdat Volkswagen – dat Bentley in 1998 kocht – bang was dat BMW de levering van motoren zou stoppen.