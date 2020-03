Is het een vogel? Een vliegtuig? Nee, het is de Aston Martin Valkyrie

En zo klinkt hij ook trouwens. De 6,5-liter atmosferische V12 achterin de Valkyrie draait maximaal 11.000 toeren per minuut. Even daarvoor - bij 10.500 toeren - produceert de monsterlijke krachtbron zijn maximum vermogen: 1000 pk. Maar dat is nog niet alles. Aston Martin koppelt de twaalfcilinder aan een elektromotor voor een systeemvermogen van 1160 pk en 900 Nm koppel.

1126 pk op 1030 kilogram



Over de prestaties van de Valkyrie weten we nog steeds weinig, maar dat ze indrukwekkend zijn, dat staat buiten kijf. Naar verluidt haalt de Aston Martin in minder dan 2,5 seconden een snelheid van 100 km/h. Zijn pk-gewichtsverhouding is nauwelijks te bevatten, want de Valkyrie weegt niet meer dan 1030 kilogram.



Valkyrie AMR



Er zijn niet veel mensen in de wereld die de waanzin van de Valkyrie zullen ervaren, want Aston Martin bouwt niet meer dan 150 exemplaren. Daarbij komen nog 25 AMR-versies. Die zijn bedoeld voor het circuit en niet straatlegaal. De precieze specificaties zijn nog niet bekend, maar Aston Martin meldt dat de Valkyrie AMR lichter zal zijn en krachtiger.

Supercarklasse op Le Mans



De fabrikant was van plan om met de Valkyrie deel te nemen aan de nieuwe supercarklasse op Le Mans, maar daar is een streep door gehaald. Het gaat de laatste tijd niet goed met Aston Martin. Het bedrijf heeft last van de onzekerheid rondom de Brexit, de tegenvallende verkopen van de nieuwe Vantage en nu natuurlijk de coronacrisis. Gelukkig heeft een Canadese miljardair net een belang van 25 procent in Aston Martin genomen.

Aston Martin DBX



Met de kapitaalinjectie wil Aston Martin zich richten op de DBX (het merk verwacht veel van zijn eerste suv) en op de twee aankomende supersportwagens met middenmotor: de Vanquish en de Valhalla. Die laatste wordt, net als de Valkyrie, in samenwerking met het Formule 1-team van Red Bull ontwikkeld. De volledig elektrische Rapide E is geschrapt.