Nieuwe Opel Insignia kost 36.699 euro. Is dat duur?

Voor 36.699 euro krijg je een Opel Insignia Grand Sport (een sedan) met een 145 pk sterke 1,4-liter turbomotor en een handgeschakelde zesbak. De stationwagon begint bij 38.199 euro, oftewel 1500 euro meer.

Elke Insignia bevat climate control, een 7-inch touchscreen (incl. Apple CarPlay en Android Auto) en parkeersensoren op de voor- en achterkant van de auto. Led-koplampen, achterlichten en dagrijverlichting zijn ook bij de prijs inbegrepen. Net als de Opel Eye-veiligheidssystemen, waarvan het noodremsysteem met voetgangersherkenning en de rijstrookassistent het belangrijkst zijn.

Opel Insignia: prijs geldt voor luxe Business Elegance

Het wordt pas echt interessant als je naar de uitvoeringen van de Opel Insignia kijkt. Want de versie van 36.699 euro is niet het Edition-basismodel (dat kost 37.499 euro), maar de Business-uitvoering. Die staat op een duim groter lichtmetaal (17 i.p.v. 16 inch) en bevat de ergonomische bestuurdersstoel met het AGR-stempel. Dat is een goede stoel.

Maar daar blijft het niet bij - het lijkt wel een Tell Sell-reclame. De nog luxere Business Elegance is nu even duur als de gewone Business-versie. Dat zet led-koplampen met matrix-functie op het menu, plus een 8-inch touchscreen met navigatie. Oh ja, in de Elegance zit je passagier ook op zo’n comfortabele AGR-stoel.

4226 euro goedkoper dan een Volkswagen Passat

De Volkswagen Passat (test) kost 40.925 euro en is een grote concurrent van de Opel Insignia. Het prijsverschil van 4226 euro is moeilijk goed te praten. Wat betreft de standaarduitrusting is Volkswagen wel iets guller. Zo is de ergonomische bestuurdersstoel standaard, net als adaptieve cruisecontrol. Bij Opel betaal je voor ACC altijd 999 euro. Maar met een prijsverschil van dik 4 mille, kan dat er wel vanaf.

Wat de 40.925 euro kostende Volkswagen Passat Comfort Business voor sommige mensen aantrekkelijk maakt, is de standaard DSG-transmissie. Opel vraagt 2500 euro extra voor een automatische transmissie. Dan beginnen de prijzen toch wel dicht bij elkaar in de buurt te komen ...