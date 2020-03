Kia Sorento van 2020 gaat elektrisch!

Kia Sorento Hybrid



Eerst over de Kia Sorento Hybrid. Deze heeft een 1,6-liter benzinemotor met 180 pk, die samenwerkt met een elektromotor die goed is voor 60 pk. Samen leveren ze 230 pk en 350 newtonmeter. Schakelen hoef je niet zelf te doen, de Kia Sorento Hybrid heeft standaard een automaat met zes versnellingen. Al ziet de Sorento eruit als een terreinbeul die heel goed buiten de gebaande paden kan rijden, de praktijk is anders. De Sorento Hybrid heeft 'slechts' voorwielaandrijving. Details over de Kia Sorento plug-in hybrid (de stekkerversie dus) worden in een later stadium bekendgemaakt.



Meer lezen over de Kia Sorento? Maak gebruik van onze voorjaarsactie en neem een abonnement op Auto Review vanaf 15 euro.



Geen diesel meer



Kia neemt met de Sorento nadrukkelijk afscheid van de dieselmotor. De oude Sorento die nu nog in de prijslijst staat, is namelijk alleen maar als diesel te koop. Ook het uiterlijk van de Kia Sorento is flink veranderd. Let vooral op de grote grille, die ze bij Kia al een tijdje 'tiger nose grille' noemen. De koplampen zijn in de grille geïntegreerd. Kia wilde de Sorento wat sportiever maken, met korte overhangen en een langere motorkap. Nog een opvallend detail: de lijn van de motorkap loopt door tot de achterlichten.



Ook als zevenzitter



De Kia Sorento wordt leverbaar als vijfzitter, maar optioneel kun je hem ook met zeven zitplaatsen bestellen. Met vijf stoelen, is er plek voor 910 liter bagage. Reis je met zeven personen, dan belooft Kia dat je 32 procent meer bagageruimte hebt dan nu. Achter de derde zitrij kun je nog 179 liter kwijt. De Kia Sorento is ruim 4,8 meter lang en heeft een wielbasis van 2,8 meter. Dat komt vrijwel overeen met de huidige Kia Sorento.



Digitaal instrumentarium



Op dashboard is digitaal het codewoord: je kijkt uit over twee grote digitale schermen. Het instrumentarium meet ruim 12 inch, het centrale touchscreen meer dan 10 inch. Een Mood Lighting System verlicht op subtiele wijze het interieur, zodat je in je Sorento als je wilt de beroemde Titanic-scène kunt naspelen ...



Zomer 2020 in Nederland



De nieuwe Kia Sorento arriveert in de zomer van 2020 in Nederland. Dan maakt Kia ook de prijzen bekend. Wat we al weten, is dat Kia bij de Sorento 7 jaar garantie biedt. Net als bij de andere modellen.