Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Evolution II: Deze DTM-kampioen is dertig jaar oud

De Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Evolution II is een tijdgenoot van de BMW M3 E30 en Ford Sierra Cosworth. Alle drie deden mee aan het Duitse DTM-kampioenschap. Mercedes bouwde slechts 502 Evo II’s om de 190 E te homologeren voor de legendarische touring car-serie. Allemaal zijn ze zwart. En allemaal hebben ze die knotsgekke vleugel achterop.

In 1990 moesten kopers 115.259 Duitse mark neertellen voor een Evo II. Ter vergelijking: een 190 E 1.8 kon je toen aanschaffen voor minder dan een derde daarvan. Als we kijken naar de topmodellen van de 190-reeks, dan zijn dat er vier: de 190 E 2.3-16 (1984 – 138 pk), de 190 E 2.5-16 (1988 – 205 pk), de 190 E 2.5-16 Evolution (1989 – 205 pk) en de 190 E 2.5-16 Evolution II (235 pk).

Racewagens met 373 pk



De motor van de Evo II heeft een kortere slag (82,8 mm) en een grotere boring (97,3 mm) dan die van de Evo I. Ook is hij uitgerust met twee katalysatoren en haalt hij een hoger maximumtoerental (7700 tpm). De DTM-racewagens deden er nog een schepje bovenop, met een vermogen van 373 pk op een lager wagengewicht.

Veel meer downforce



Over ‘schepjes’ gesproken. Meest in het oog springend is natuurlijk de krankzinnige vleugel van de 190 E 2.5-16 Evolution II. Hij heeft twee lagen, die allebei verstelbaar zijn. Andere aanpassingen aan het uiterlijk van de 190 E zijn de langwerpige wielkastverbreders, de 17-inch lichtmetalen wielen en het aanvullende bumperwerk rondom.

Meer lezen over klassieke auto's? Maak gebruik van onze voorjaarsactie en neem een abonnement op Classic Cars Magazine vanaf 15 euro.



Het effect van de enorme spoiler was dat de Evo II achter veel downforce genereerde (tot wel 57,1 kilo). Uit rijtesten van dertig jaar geleden blijkt dat de Mercedes desalniettemin een wonderlijke combinatie was tussen comfort en sportiviteit. Zijn wielophanging was soepel voor zo’n hardcore model, maar toch ging de straatlegale DTM-racer de bocht om als op rails.



DTM-kampioen in 1991 en 1992



De Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Evolution II reed op 16 juni 1990 zijn eerste race in de DTM. Pas in oktober van dat jaar waren alle Mercedes-teams overgestapt van de Evo I naar de Evo II. Met die laatste won Mercedes-Benz in 1991 en 1992 het constructeurskampioenschap. Coureur Klaus Ludwig pakte in 1992 ook de rijderstitel.

Vraagprijs van 350.000 euro



Op het moment van schrijven staan er in Nederland twee Evo II’s te koop. Eentje met een tellerstand van 186.900 kilometer voor 164.975 euro. En eentje die onder de 100.000 kilometer is gebleven voor … schrik niet … 350.000 euro! Een Evo I is ook beschikbaar (daarvan zijn er eveneens 502 gebouwd), voor ‘slechts’ 89.500 euro.