Komt de Lotus Esprit echt terug?

Volgens het Britse tijdschrift Autocar werkt Lotus aan een nieuw platform, maar daarop komt de ‘Esprit’ nog niet te staan. De nieuwe sportwagen zal gebruikmaken van het twaalf jaar oude Evora-chassis. Hij moet echter niet worden gezien als vervanger van de Lotus Evora. De auto staat er boven in het leveringsprogramma van Lotus.

V6 van Toyota



Voor de aandrijving van de ‘Esprit’ maakt Lotus gebruik van zijn bekende Toyota-V6, maar dan met hybridetechniek toegevoegd. De Lotus Evora GT410 haalt met behulp van een compressor 410 pk uit dezelfde V6. Naar verwachting gaat het vermogen van de krachtbron met elektrohulp over de 500 pk heen.

Chinees geld



De ‘Esprit’ krijgt duidelijke designtrekjes van de volledig elektrische Lotus Evija. Hij wordt een coupé met de motor in het midden, twee stoelen en relatief veel bagageruimte. Binnen nu en vijf jaar krijgt de auto gezelschap van een hele reeks modellen, die allemaal op het nieuwe Lotus-platform staan. Dankzij de overname door het Chinese Geely is er bij Lotus eindelijk geld voor productontwikkeling.



Lotus Evija



In de zomer van 2019 baarde Lotus opzien met de Evija: een 2000 pk en 1700 Nm sterke elektrische hypercar. Het plan is om er niet meer dan 130 te bouwen, voor een stukprijs vanaf 1,7 miljoen pond (zo’n 2 miljoen euro). Voor dat geld krijg je een extreme supersporter die in minder dan 3 seconden naar 100 km/h gaat. Indrukwekkender nog is de 0-300 km/h-tijd: 9 seconden!

Actieradius van 400 kilometer



Voor een volledig elektrische auto is de Evija relatief licht. Dankzij kwistig gebruik van koolstofvezel heeft Lotus het wagengewicht op 1680 kilo weten te houden. De 70-kWh batterij van de Evija ligt achter de stoelen, waar in een normale Lotus de verbrandingsmotor zou liggen. Als bereik wordt maximaal 400 kilometer genoemd.