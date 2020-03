Britse overheid vraagt autofabrikanten om medische apparatuur te maken

"Wij zijn een Brits bedrijf", zei Jaguar Land Rover in een reactie aan Automotive News Europe, "We zullen doen wat we kunnen om het land te ondersteunen in deze extreem moeilijke tijd." Ford heeft laten weten de situatie te onderzoeken. Want de vraag blijft voorlopig wel: hoe kan een autofabrikant worden omgebouwd tot een fabrikant van medische apparatuur?



Kan maanden duren



Volgens deskundigen kan het maanden duren om assemblagelijnen om te bouwen en personeel te trainen. Beademingsapparatuur is complex en moet absoluut perfect werken. Het lijkt waarschijnlijk dat de autofabrikanten de elektronica die nodig is niet zelf kunnen maken. Die zou ergens anders vandaan moeten komen.



Tweede Wereldoorlog



Het verzoek van de Britse overheid is bijzonder. We moeten terug naar de Tweede Wereldoorlog voor iets vergelijkbaars. Toen werden zowat alle fabrikanten in Groot-Brittannië ingezet om vliegtuigen, tanks, vuurwapens en meer te maken. Tijdens de Tweede Wereldoorlog bouwde Jaguar (toen nog SS Cars) bijvoorbeeld aanhangers, zijspannen, vrachtwagen- en vliegtuigonderdelen.

Fabrieken dicht



Het coronavirus heeft een enorme impact op de Europese autoproductie. Groupe PSA - van Citroën, DS, Opel en Peugeot - heeft al zijn fabrieken gesloten, net als onder meer Fiat Chrysler, Ferrari, Renault en Seat. Volkswagen heeft een aantal fabrieken gesloten en laat op andere locaties de productie op een lager tempo doorgaan.