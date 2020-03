Top en flop: Het goede en slechte nieuws van deze week

+ Plus: Wij worden hebberig van deze Ruf Rodeo Concept

Oh, wat gaaf! De nieuwe Ruf SCR en CTR zijn sowieso al briljante bolides, maar deze Rodeo Concept doet daar nog een schepje bovenop. Hij is geïnspireerd op de Porsche 911 SC Safari, die eind jaren zeventig meedeed aan de East African Safari Rally. Gaat de Rodeo in productie? Vast.

+ Plus: Tesla bouwt zijn 1 miljoenste auto

Autofabrikanten vieren zo vaak productiemijlpalen, maar die van Tesla is écht het vermelden waard. Het bedrijf van Elon Musk heeft deze week zijn 1 miljoenste elektrische auto gebouwd. Wat je ook van Tesla vindt … Je moet toegeven dat dat indrukwekkend is.





+ Plus: Batman rijdt in een muscle car

De nieuwe Batman-film komt pas volgend jaar uit. En dat is goed, want anders hadden we hem nu door het coronavirus niet kunnen zien. The Batman – zoals de film heet – gaat terug naar de beginjaren van de ‘Caped Crusader’. Naar toen hij nog een muscle car reed, kennelijk.

- Min: De Volkswagen Arteon Shooting Brake heeft een hangkont

Mooie auto hoor, die Volkswagen Arteon. Maar met deze Shooting Brake-variant lijken de designers de plank te hebben misgeslagen, want die overhang achter is wel heel erg groot. Maar goed, laten we niet op de zaken vooruit lopen. Misschien valt het mee als hij straks in productie gaat.

- Min: Het coronavirus is klote!

Laten we dat zo maar zeggen, want er was genoeg coronavirusnieuws deze week. Techno Classica gaat niet door, de New York Auto Show werd uitgesteld en de Formule 1 Grand Prix in Australië is afgeblazen. Kunnen we nog wel naar Zandvoort?