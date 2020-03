Grand Prix van Australië afgelast, ook Zandvoort van de baan?

Daarna zijn de negen andere teams om de tafel gaan zitten met de organisatoren van de Grand Prix van Australië. Alleen Red Bull Racing, Apha Tauri en Racing Point wilden de race door laten gaan, de rest stemde voor afstel.

Zonder publiek verreden



Het Formule 1-kampioenschap begint mogelijk pas maanden later dan gepland. De Grand Prix van Bahrein op 22 maart wordt zonder publiek verreden, is bekendgemaakt, maar er gaan geruchten dat ook die race aan een zijden draaitje hangt. De Grand Prix van Vietnam (5 april) is uitgesteld.

Verbod op grote evenementen



Dat zou betekenen dat het seizoen op 3 mei in Zandvoort van start gaat. Gisteren kondigde premier Rutte een verbod aan op alle grote evenementen. Het verbod geldt voorlopig tot 31 maart, dus zou de Grand Prix van Nederland veilig zijn.

Ook Zandvoort van de baan?



Echter, Red Bull Racing-adviseur Helmut Marko heeft in een persconferentie gezegd dat het seizoen mogelijk pas in juni begint. Dat zou betekenen dat ook de races in Zandvoort, Barcelona en Monaco van de kalender verdwijnen.