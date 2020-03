Chinese automarkt krimpt met 79 procent door coronavirus

Daarmee wordt februari de twintigste maand op rij dat de Chinese automarkt krimpt. Er werden zo’n 310.000 auto’s verkocht en daarmee is China terug op het niveau van 2005. Zogeheten ‘New Energy Vehicles’ – waaronder ook volledig elektrische auto’s vallen – doen het iets beter. Voor die categorie is februari de achtste maand op rij dat er minder worden verkocht.

Coronavirus over zijn hoogtepunt heen



Het coronavirus – eigenlijk moeten we Covid-19 zeggen – dook eind vorig jaar voor het eerst op in de Chinese stad Wuhan. Tot nu toe zijn bijna 80.000 Chinezen met het virus besmet. Ruim 3100 zijn aan de gevolgen ervan overleden. Volgens de Chinese gezondheidsorganisatie komen er steeds minder nieuwe besmettingen bij en is het virus over zijn hoogtepunt heen.

Autoproductie start weer op



In de provincie Hubei – waarin de stad Wuhan ligt – staan veel autofabrieken. Op last van de Chinese overheid moesten die een tijd dicht. Nu is het echter weer toegestaan om de productie op te starten. Honda, Renault en Peugeot hebben al laten weten nog even te wachten. Nissan is van plan om deels alweer te beginnen met produceren.