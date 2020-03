Steeds meer navigatie-apps laten tijdens het rijden zien wat de geldende maximumsnelheid is. Waze kon het al een tijdje, Flitsmeister doet het en sinds kort vertelt ook Google Maps wat de snelheidslimiet is. Maar vertrouw daar de komende dagen maar niet op, want de kans is groot dat de aangegeven snelheid niet overeenkomt met de borden langs de weg. Je riskeert een fikse boete. Onze collega's van iCreate Magazine zochten uit hoe het zit.



Kun je Google Maps gebruiken?

In veel navigatie-apps wordt de maximumsnelheid pas later gewijzigd of moet eerst een update worden geïnstalleerd. Dat laten woordvoerders van de navigatie-apps weten aan de NOS. Bij Google Maps wordt de functie geleidelijk uitgerold. Dit start vandaag, maar pas maandag is de nieuwe maximumsnelheid bij iedereen te zien. Het lijkt op dat Google de functie automatisch via een server-update toevoegt; dit betekent dat je geen update voor Google Maps hoeft te installeren.

Flitsmeister routeplanner werkt, Waze niet

Flitsmeister komt vanavond (donderdag) met een software-update waarin de nieuwe maximumsnelheid zit. Hierbij wordt de snelheidslimiet meteen op alle wegen verlaagd van 130 of 120 naar 100 km/h. Het kan dus zijn dat de app tijdelijk een lagere maximumsnelheid aangeeft, maar dan rijd je in ieder geval niet te hard. Gebruikers van Waze kunnen nergens op vertrouwen, want daar wordt de snelheidsverandering helemaal niet doorgevoerd. Dat komt omdat de snelheid overdag anders is dan ’s avonds en technisch kan de app dat niet aan.

Snelheidslimiet app betrouwbaar?

Ook als de nieuwe maximumsnelheid bij alle apps is doorgevoerd, is het niet verkeerd om naar de snelheidsborden te blijven kijken. Bij navigatie-apps klopt de aangegeven maximumsnelheid niet altijd – zeker Google Maps heeft het vaak bij het verkeerde eind. Bij Apples Kaarten-app is vooralsnog geen snelheidslimiet te zien.